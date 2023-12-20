潛入女老師宿舍偷錢！台南賊否認準強盜犯行 樓梯間「拆封過保險套」露餡

陳姓男子4年前凌晨時分侵入台南某大學校教師職務宿舍，竊取女老師放在1樓餐桌處側背包內錢包中現金2千元，女師報警後，警方在房外2樓樓梯口處發現已拆開包裝保險套1個，在保險套內採得DNA，送檢與陳DNA相符，法官認陳犯侵入住宅竊盜罪處3年。

檢警調查，陳竊得皮包內現金後，欲再進入2樓女師臥室內行竊，她睡中聽到房內聲響醒來，見房內靠窗處有人影，驚嚇坐起大叫「你是誰？」。陳見狀，惟恐她喊叫引來他人而遭逮，當場衝向她，以被子壓住，女師經掙扎、腳踢反抗，仍無法掙脫而難以抗拒。

女師數分鐘後推開陳，並稱「我有心臟病，我們學校有駐警隊晚上會巡邏，你不要犯下大錯，你趕快走。」陳旋即下樓離去。

陳堅決否認有何準強盜犯行，辯稱他有前往2樓，還要再去找有沒有錢，但發現2樓有人，就急忙離開，沒有進入其房間，沒有與對方發生拉扯。

陳律師辯護說，準強盜必需要當場實施強暴脅迫行為，且要達到難以抗拒的程度，才以準強盜論。依被害人所述，並未達到難以抗拒的程度，與準強盜的構成要件不符。

台南地院認為，案發後旋即在女師房外2樓樓梯口處地面發現與陳DNA相符保險套，綜觀本案犯罪發生時序，進入女師房內與其發生拉扯者，除陳外，並無其他可能之人，確信進入女師房內與其發生拉扯的人即為陳。

台南地院審酌，陳有多次竊盜前科，素行不佳，不思以正途賺取財物而犯案，應予非難，且於警詢、偵訊中均否認犯行，他於本院審理時也僅坦承部分犯行，雖無法構成準強盜罪，然其對社會治安、居住安寧均造成威脅，且女師身心恐懼莫名，行為極為惡劣。參酌其犯罪動機、手段、生活狀況、智識程度、所竊財物價值，未與女師和解等一切情狀，認他犯侵入住宅竊盜罪處3年，可上訴。