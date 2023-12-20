行政執行署業務走向國際 日本學者：法制值得參考學習

法務部行政執行署近年因跨國運毒、盜採海砂事件多，處理船舶變價數量增加；行政執行署今天表示，2023年拍定船舶5艘，接近歷年總拍定11艘的二分之一，且執行外籍船舶比例增加，顯示涉外案件日多。

行政執行署表示，為強化跨國境溝通聯繫，法務部、海洋委員會及高雄大學日前共同主辦「國際行政執行制度研討會—歷史沿革與展望」，邀請日本、菲律賓及我國學者及實務界共同探討行政執行法制議題。

行政執行署高雄分署長楊碧瑛表示，研討會是為強化跨機關的合作及交流，並打破各機關藩籬，有效整合資源，以彰顯政府一體的行政效能。

行政執行署署長黃玉垣說，來台參與研討會的日本橫濱大學板垣勝彥教授，返日後以感謝狀盛讚台灣的行政執行法制值得日本參考、學習。

黃玉垣說，行政執行署將持續貫徹發揚「公義與關懷」的核心價值，繼續推動電子公文及移送無紙化，實踐環保永續目標，結合公私部門既有社會安全制度，協力打造一張無漏洞的社會安全網。

法務部長蔡清祥說，行政執行署是充滿創意、活力及生命力的單位，從一開始的篳路藍縷已茁壯為一個能走出台灣、邁向國際舞台的政府機關，他感謝行政執行署及各分署同仁的努力及付出。