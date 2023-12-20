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民眾嚇壞！台中73歲翁選里長「僅得37票」落敗 竟當街亮槍表達不滿

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓老翁去年參加西區某里長選舉，但僅得37票落選，黃不滿結果竟於選後3天在大街上公然亮槍，一下舉在胸前、一下又高舉空中，造成附近商家、民眾驚恐不已，被警方依法送辦；法院考量，黃犯後坦承，槍枝雖不具殺傷力但仍使民眾畏懼，依恐嚇公眾罪判他2月，可上訴。

根據中央選舉委員會公告，黃翁當時以無黨籍身分，和同里另3位候選人參選，但黃僅得37票，得票率2.42%，另選舉公報上記載，黃經歷各類公司經銷、負責人，其提出政見有，若選上薪水要給該里需要的小朋友，決不欺凌商家、變相收取規費等。

檢方起訴指出，黃翁（73歲）之前參加地方公職人員選舉，因不滿選舉結果，2022年11月29日一早7點40分騎機車外出並攜帶1把空氣槍。

黃騎車行經西區模範街、模範街13巷口時，公然亮出槍械平舉在胸前，一下又高舉在空中，以此加害生命、身體之事恐嚇公眾，造成附近店家、路過民眾心生畏懼，經台中第1分局獲報將他送辦。

檢方訊時，黃翁自白認罪，並自稱空氣槍是哥哥死後留下來的，另路口監視器也拍下黃當時行為，並有扣案空氣槍可佐，檢方偵結依恐嚇公眾罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，黃翁所持空氣槍雖不具有殺傷力，但其亮槍行為，以使鄰近居民、路人心生畏懼，對於社會造成不當影響。

法院考量黃翁犯後坦承，態度尚可，及綜合其犯罪動機、手段及相關智識、職業等一切情狀，依恐嚇公眾罪判他有期徒刑2月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 監視器

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