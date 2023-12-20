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董事長夫妻檔吸金5億餘元潛逃 調查局列外逃名單

中央社／ 台北20日電

藍海集團李姓董事長夫妻檔涉嫌以投資泰國渡假飯店為由，違法吸金逾新台幣5億元，因未到案遭雄檢通緝。調查局日前將李姓夫妻檔列為外逃通緝犯加強查緝，並呼籲民眾提供線索。

檢調查出，李姓夫妻檔明知「藍海集團」非銀行法組織登記的銀行，不得經營銀行業務，涉嫌自民國105年10月至107年10月間，以網路文宣、辦說明會等方式招攬民眾投資泰國渡假飯店。

檢調獲報指出，李姓夫妻檔向投資人標榜投資報酬率高、期滿還本，不少民眾投資後血本無歸，初估受害者有88人，吸金金額約6億800萬元泰銖，換算約超過新台幣5億4000萬餘元。

高雄地檢署已先行起訴藍海集團的多名幹部，另案偵辦李姓夫妻檔，但李姓夫妻檔始終未到案，雄檢於110年間發布通緝。

由於全案由法務部調查局高雄市調查處負責調查，外傳李姓夫妻檔可能潛逃至泰國，調查局日前將李姓夫妻檔列入外逃通緝犯名單。

調查局指出，加強查緝李姓夫妻檔行蹤，也透過駐外法務秘書與李姓夫妻檔潛逃行經的國家請求司法互助可能，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒發金額最高100萬元的檢舉獎金。

藍海集團李姓董事長夫妻檔涉嫌以投資泰國渡假飯店為由，違法吸金逾新台幣5億元，因未到案遭雄檢通緝。調查局日前將李姓夫妻檔列為外逃通緝犯加強查緝，並呼籲民眾提供線索。高雄地檢署外觀，報系資料照／記者張議晨攝影
藍海集團李姓董事長夫妻檔涉嫌以投資泰國渡假飯店為由，違法吸金逾新台幣5億元，因未到案遭雄檢通緝。調查局日前將李姓夫妻檔列為外逃通緝犯加強查緝，並呼籲民眾提供線索。高雄地檢署外觀，報系資料照／記者張議晨攝影

通緝 吸金

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