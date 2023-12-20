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影／台北串烤店當掩護 德州撲克賭場女荷官吸客遭警查獲

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大安區忠孝東路一家串烤店，今年初開幕後在LINE群組攬客，打著「吃串烤、打桌遊」名義吸引顧客上門，實際上卻經營德州撲克賭場，並邀請美女荷官到場發牌，轄區新生南路派出所察覺異狀，監控埋伏後，這個月上旬持搜索票上門逮人。

賭場在LINE群組的廣告中，宣稱美女荷官有「點石成金之力」、「下一位同花順、鐵支得主可能就是你」，警方搜索，當場查獲26歲侯姓現場負責人、美女荷官及8名賭客，查扣抽頭籌碼3140元、荷官小費籌碼420元、賭客籌碼7萬6千元、彩池籌碼3220元、預備籌碼35萬元、撲克牌、監視器鏡頭及賭具等贓證物。

警方指出，這家位於忠孝東路的串烤店，今年初開幕後，就私營德州撲克賭場，店家後方房間，擺設「德州撲克」賭桌，標榜免費串烤酒水及美女荷官發牌、酒水菸零食停車免費招待，透過網路招攬會員，以籌碼換現金方式賭博財物。

賭場用串烤店名義招募會員從事賭博，以1比1兌換新台幣，離場前賭客需匯款轉帳結算，現場裝設多支監視器監控出入口動態，以規避警方查緝，全案依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，賭客則以違反社維法裁罰，違法使用場所部分，將函請台北市政府社會局、商業處等相關目的事業主管機關裁處。

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台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一家串烤店，以「吃串烤、打桌遊」為掩護，實則從事德州撲克賭場生意，邀請美女荷官發牌，廣告號稱有點石成金之力，菸水酒零食免費，遭新生南路派出所破獲。記者廖炳棋/翻攝

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