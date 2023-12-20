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台南前局長陳凱凌貸款開銷 這些人作證攤陽光下...檢建請續押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行8年後上訴，台南高分院上午傳喚彰化銀行審核及鑑估專員3人，均指不知道陳與建商提供買賣交易價2568萬元，內含400萬裝潢費，指審查購屋貸款，若知情會以2168萬元核貸。

此外，檢方首次傳喚陳凱凌的杜姓妻子到庭，釐清帳戶金流。律師指雙方已於上周離婚調解成立，正辦理離婚登記。

檢方也逐一釐清陳凱凌任職局長任內台銀帳戶，金融卡則由杜女保管，據檢調調查，陳任職期間，杜女總共提供298萬多元，她回答說，差不多。她說，期間為了很多事吵架，陳人在台南，沒有安全感，才保管帳戶金融卡，該款項用來在新竹買房子頭期款180萬、家庭支出每月4至5萬及小孩使用等，但提款金額沒有超過其薪水。

她表示，陳也可拿帳簿提款，身上沒錢也會從家裡或皮夾拿。當初陳在中西區購買台邦建設豪宅，她匯100萬給陳、公婆也資助200萬元。法官也調出杜女任職薪資明細，及保險、儲蓄險等。

合議庭上午也傳喚彰化銀行南區營運處鑑估專員、審核人員，詢問當時核貨陳凱凌購屋貸款2568萬元過程，專員等人指出，當時依內政部的實價登錄、聯合徵信中心房價為主要鑑估標準，及參考買賣交易價格，當時該建案最高每坪30.5萬元至最低20.2萬元之間，經鑑價為24.4萬元、車位2個220萬，鑑價位在其區間，再依內部規定核貸8.5成。

律師指出，在分行個人授信申請書及徵信調查表內，審核評估內提及新購資金擬用裝潢及購買大型家電等語。兩專員指出，僅負責鑑估，未看過該書類。審核人員說，該件為購屋貸款，如知道該買賣交易金額不實，就不會這麼核貸。經法官追問，3人均表示會扣除400萬元，以2168萬基準來核貸。

面對明年1月押期將屆，陳凱凌當庭表示，知道犯錯了，也深感悔悟，懇求法官可以讓他交保，可以回家處理家務事。律師也說，陳凱凌被押已滿1年，考量其資歷並無逃亡之虞，可以附帶條件停止羈押，定期報到。檢方表示，為確保審判順遂，建請繼續羈押。

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台南經發局前局長陳凱凌自去年底裁押迄今已滿1年，移審二審續押，明年1月間屆滿，他請求法官停止羈押，回家處理家務事。本報系資料照
台南經發局前局長陳凱凌自去年底裁押迄今已滿1年，移審二審續押，明年1月間屆滿，他請求法官停止羈押，回家處理家務事。本報系資料照

陳凱凌 台南 律師 收賄 酒店 離婚

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