科技公司女會計投資失利 私吞2454萬...判3年8月

台中洪姓女會計自己投資失利，竟多次趁科技公司蕭姓負責人委託她領錢時，偽造取款憑證金額溢領，或直接大膽領出數百萬元放入自己口袋侵占，前後掏空公司達2454萬多元，洪犯後雖坦承確沒和解、賠償，法院認為她造成公司巨額虧損，依偽造文書、侵占等罪判她3年8月，可上訴。

檢警調查，洪女擔任科技公司會計負責出納等業務，也處理蕭姓負責人交辦到銀行存、繳款事務，她卻因本身投資失利，2012年1月2日起利用到銀行提領公司款項機會，將蕭給她取款憑證上金額變造增加，由銀行將錢匯到她戶頭，自己再將蕭指定金額匯到蕭指定帳戶，以此溢款項。

洪女為掩飾公司帳戶虧空，利用公司和銀行間有綜合授信契約，就盜取蕭的印章，偽造借款支用書向銀行申請支領200萬元，連同之前溢領一共詐得2147多萬元。

另外，洪2017年間又趁著蕭委託她去領錢時，前後將公司306萬多元放進自己口袋侵占。

台中地院審理時，洪坦承不諱，和蕭姓負責人證詞相符，並有銀行提領金流、交易明細等可佐。

法院審酌，洪女不思正當途徑獲取金錢，利用擔任會計機會變造取款憑證金額、偽造借款支用書等溢領公司款項供給花用，又侵占公司款項造成負責人受有巨額財產損害。

法院考量洪女犯後沒和公司和解、賠償，審酌她侵占金額、犯罪動機等一切情狀，依偽造文書、業務侵占，各判她3年2月、1年4月，應執行3年8月，犯罪所得2454萬多元宣告沒收。