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百萬網紅Cheap捲帝王條款熱議告網友 今庭後稱「會撤告」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

百萬YouTuber 、實況主Cheap(本名鄭才暐)近期質疑「帝王條款」（全國學生美術比賽漫畫類特優獎作品）疑似歧視、醜化台灣行人，引發輿論熱議。Cheap本月提告蕭姓網友妨害名譽，涉人身攻擊還波及家人，今以告訴人身分赴士林地檢署出庭，庭後稱會撤告。

Cheap今年12月間提告蕭姓網友妨害名譽，起因是數個月前蕭姓網友對他人身攻擊，還波及到家人，公開工作地點等個資等。今早Cheap與蕭姓網友至檢方偵查庭，庭後，稱這是一場誤會，會和解撤告。

「帝王條款」事件為，桃園一名國中生參加112學年度全國學生美術比賽，創作台灣交通現象行人帝王條款，獲漫畫類特優獎，Cheap質疑作品歧視、醜化台灣行人，獎項頒給「有標籤、汙名化特定身分」引發輿論。

此案連教育部長潘文忠回應支持學生創作。Cheap道歉稱，他不該稱追回獎項，而是應保留這個獎；從頭到尾他都沒有苛責小朋友，強調老師、學校與評審要負責任，為什麼國家級的獎項，會汙名化弱勢的行人。

Cheap本月提告蕭姓網友妨害名譽，涉人身攻擊還波及家人，今以告訴人身分赴士林地檢署出庭，庭後稱會撤告。本報資料照片
Cheap本月提告蕭姓網友妨害名譽，涉人身攻擊還波及家人，今以告訴人身分赴士林地檢署出庭，庭後稱會撤告。本報資料照片

Cheap 行人 帝王條款 妨害名譽 提告

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