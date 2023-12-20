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雞排妹輸了！賣原味內褲網友酸無恥 檢認善意合理不起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

網紅雞排妹（已改名鄭采勻）去年宣布「封奶」，大方將寫真集穿過的25件貼身內衣褲拿出來拍賣，蕾絲丁字褲還喊到萬元價碼，有3名網友在新聞底下留言，酸雞排妹「臭雞排還公益」、「無恥」，被雞排妹提告公然侮辱，高雄地檢署偵結，認定3人言論「善意合理」、「適當之評論」，處分不起訴。

雞排妹去年推出寫真集「畢業作」，成為人妻的她宣布封奶，不再拍攝寫真集，事後還將寫真集穿過的內衣、內褲拿出來拍賣，且強調不計成本，所得將捐贈給公益團體，其中「原味」蕾絲丁字褲，傳出喊價破萬元，可見其人氣。

童姓、賴姓、黃姓網友看到雞排妹拍賣「原味」內衣褲的新聞，分別在三立新聞網、爆廢公社等粉絲頁留言「因該是有病」、「無恥」、「真的是臭雞排的啦，還公益」。

雞排妹看到留言後，截圖對三人提告公然侮辱等罪，雄檢偵辦時，傳喚三人到案；賴男稱「我主張賣自己內衣褲是沒有恥度的行為，如果用這種方式賺錢，以後年輕人看到都不會循正常管道來賺錢，我沒有指名道姓，也沒有損害她的人格」。

檢方偵辦時，依據三人留言內容，認為留言是針對新聞內容發表的主觀評論，並非單純謾罵，若以刑責來說，應僅構成加重誹謗，而未涉及公然侮辱。

檢方認為，雞排妹身為公眾人物，將貼身內衣褲拿去拍賣，經過新聞媒體報導後，引發大批網友關注，其為公益拍賣貼身衣物的行為，應屬可受公評之事。

檢方依據三人留言內容，認定縱使用語有不恰當、使人不快，但公共議題討論，本應充滿活力、開放，不受拘束，另一方面，雞排妹行為在言論監督下，才會知所警惕，若對此加以制裁，將使表達意見變成「自我的事前審查」，恐引發寒蟬效應，使人喪失勇氣參與公共議題之表達。

檢方綜合事證，認定童男等3名網友屬於「善意合理」、「適當之評論」，言論並非以謾罵或貶損雞排妹名譽為目的，應屬意見表達之範疇，處分3人不起訴。

雞排妹。本報資料照
雞排妹。本報資料照

公然侮辱 網紅 內褲 雞排妹

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