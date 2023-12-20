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租安全屋發展共諜組織 扯鈴教練：那是討論做菜的地方

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

扯鈴教練魯紀賢被大陸國台辦吸收為共諜，涉犯國安法發展組織等罪，檢方月前起訴10名退、現役士官兵、民間人士，魯移審後仍然羈押；台北地院今天解提魯出庭行準備程序，魯全盤認罪，供稱他的上線每次不同，「我們都單線作業」。

魯紀賢的律師陸詩薇說，魯對檢方起訴犯罪事實不爭執，偵查中自白供出共犯，符合國安法減刑要件，建請法院從寬從輕審認。

魯紀賢說，交付大陸海巡署的資料，是向海巡士兵馮世維取得，有關交付陸軍台東地區指揮部的文件是向楊文賢取得，給付共犯報酬的錢，只要是與國安法有關的資金來源都是大陸，「他們每次都給現金，而且每次給錢的人都不一樣」。

依檢方起訴事實，魯紀賢收受資金570萬元在台北士林區承租一處「安全屋」做為發展組織的基地，魯紀賢說，其實「安全屋」與國安法無關，他們在屋內討論採購、出國、做菜有關的事，比如說要買什麼菜、想吃什麼等。

魯說，他與每一條上線都單線作業，不會集體開會，郭伯廷(被告之一，藝人郭書瑤的弟弟)沒有帶他去軍營拿資料，趙亦偉(被告之一，扯鈴教練)是帶他去送食物、飲料而已；魯說，收到軍事、海巡機關的文件，如是紙本形式，會以手機拍攝或是掃瞄之後再上傳給大陸人士。

馮世維的律師孫寅說，馮全部認罪，馮是未遂犯又供出其他共犯，同樣建請法院對馮從輕量刑。

郭伯廷的女友曾姿婷也捲進共諜案被訴，曾女的律師許書豪說，曾女沒有幫助魯紀賢犯罪的故意，是因魯稱要成立語言教育事業才會互相接觸，曾女提供帳戶是因不知道魯紀賢的資金為何，且郭伯廷之前提供時沒有異狀才提供。

台北地檢署依國安法、銀行法偵查、起訴「扯鈴共諜案」，查出魯紀賢因為扯鈴商演活動往來兩岸，被大陸情治單位盯上；2020年魯前往大陸，收取陸方資金涉在台發展組織。

檢調查出，2022年4月魯紀賢利用打線上遊戲方式，找上財務狀況差的軍職人員誘之以利，給付5000元至數萬元不等的代價吸收為下線，再利用他們的軍中人脈發展組織，有11人未被魯吸收。

檢方偵查中聲押7人獲准，7人是魯紀賢、電展室退役士兵常德隆、金防部退役士兵林姿穎、空軍第一聯隊退役士兵林明慧、關指部李得勝、海巡士兵馮世維，以及扯鈴教練趙亦偉，上月17日起訴10人。

台北地院分案開羈押庭，魯紀賢以50萬元交保，林姿穎、林明慧以30萬元交保，常德隆以40萬元交保，李得勝以30萬元交，馮世維以25萬元交保，趙亦偉以25萬元交保，全部限制住居，限制出境出海8月，不過，魯覓保無著，繼續羈押。

扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片
扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片

國安法 共諜 國軍

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