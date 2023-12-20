前專員盜賣股票得手30億 理律向國泰世華求償9億、最終結果曝光

理律法律事務所前法律專員劉偉杰2003年以準備司法官、律師考試為由申請留職停薪，卻私下利用職務之便，偷持印鑑盜賣美商新帝託管的12萬1千張聯電股票，得款30億9千萬元；理律認為國泰世華銀行審查、辦理存匯款有疏失，提告求償9億餘元，最高法院判理律敗訴確定。

理律案發13天後，經銀行通知對帳，才知股票遭盜賣，雖連夜向台北地檢署具狀控告劉偉杰業務侵占，但劉已不知去向，檢方凍結帳戶、限制出境，但劉早持假護照出境，且遭凍結帳戶內僅剩121元。

理律為揪出「內賊」劉偉杰，曾公開懸賞15億元賞金，但毫無線索，最終花4年時間清償劉偉杰留下的債款；直到2017年10月2日，劉偉杰逃過追訴權時效12年半，被北檢處分不起訴。

外傳劉偉杰逃往對岸藏匿，還傳出很可能已削骨、變性成為女人，但從沒人真正知道他究竟在何方，是生是死也沒人敢確定，30億元下落也成謎。

理律提告主張，國泰世華銀行處理存匯款有疏失，未盡善良管理人的注意義務，才導致劉能陸續提領鉅款，求償9億9100萬餘元。理律一、二審皆敗訴，最高法院廢棄發回更審。

高院更一審認為，當時劉有權獨立代理客戶的帳戶來存、領、匯款，且他開戶時留存印文作為取款印鑑的行為，也屬於授權範圍而有效，劉持帳戶印鑑章、填載活期儲蓄存款取款憑條，向銀行提款逾30億元，已產生清償效力，銀行作業無疏失、未違反法令，認為理律求償無理由，判理律敗訴；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。