「阿才的店」欠5個半月租金76萬...房東要它搬走 判決結果出爐

有「民主聖地」之稱的餐廳「阿才的店」被房東指控積欠5個半月房租共76萬元，房東提告請求遷讓、返還房屋，並繳清積欠租金等，台北地方法院判阿才的店應騰空房屋，返還給房東，並給付76萬元，按月給付14萬元租金，可上訴。

房東主張，阿才的店2021年6月15日承租房屋，約定租期從2021年8月1日起至2026年7月31日，每月租金14萬元，未料阿才的店沒有付租金，至今積欠租金長達5個半月共76萬元。

房東指出，寄發存證信函催告阿才的店清償並終止租約卻未獲理會，因此提告請求對方返還房屋、清償積欠租金，並按月賠償租金14萬元。然而，阿才的店沒有出庭陳述，也沒有提出書面意見。

台北地院根據雙方租約、存證信函等證據，認定阿才的店確實積欠租金，租約也經房東合法終止而消滅，阿才的店已無權占有房屋，判決阿才的店應騰空房屋還給房東，並清償76萬元，直至搬離為止得按月給付14萬元租金。