咖啡商送孩上學返家後爆頭慘死 至尊盟尊合會長、槍手二審仍判無期

何姓咖啡商前年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方查出天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟尊合會會長張景欽找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群行凶，一審依殺人罪判黃與張無期、陳幫助殺人判6年徒刑，許通緝中。台灣高等法院今雖撤銷原判決，但刑度不變。

何曾因偽禁減肥藥被查緝，平時與許杜群互有往來，許懷疑何洩漏毒品情資，花600萬元買凶殺人。張景欽曾是華山會成員，回高雄另成立至尊盟尊合會，平日放款維生；陳憲民是張的小弟，與黃泳群是兒時玩伴。許杜群幕後主使，案發前出國以衛星電話遙控指揮，由張在國內掌控犯案過程與安排逃亡路線。

死者因具製毒化學知識，生前與華山會有製毒技術研究互動，被懷疑擔任「線民」洩漏毒品資訊，華山會受到重大損失，許杜群決定報復，找張景欽物色槍手；陳知道黃有賭債壓力，介紹給張景欽，雙方談妥由黃狙殺何。

張景欽向黃保證，槍擊後可分得400萬元，會協助逃亡，安家費由陳交給黃家屬；許杜群還遙控指導黃要準備3套衣物，製造2個斷點，犯案後手槍放在小手提袋鞋孔內。黃作案前向大嫂表示「做一件大事」，要她事後跟陳拿200萬安家費。

2021年11月22日上午，黃泳群抵達何住處附近，用手機拍照給許杜群確認身分，何載小孩上學返家後，黃上前高喊「小何，這筆錢該怎麼處理」，旋即朝何頭頸胸連開4槍致死；許事後逃亡被通緝中。台北地院判黃、張無期徒刑、判陳6年徒刑。

高院準備程序庭時，法官整理爭點，包括黃承認持槍射擊被害人致死，張是否有殺人、持有槍彈的分工行為，而陳構不構成幫助犯等，一審量刑是否妥適、是否構成死刑？

高院審理後，今撤銷原判決，依共同殺人罪判張景欽、黃泳群無期徒刑，褫奪公權終身，犯幫助殺人罪的陳憲民則判6年徒刑，刑度與一審相同。

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