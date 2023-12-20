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派出所電腦遭砸案 前松山分局長遭判降級改敘確定

中央社／ 台北20日電

中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦，前松山分局長林志誠不服懲戒法院第一審判決降2級改敘，提起上訴。懲戒法院第二審日前駁回上訴，全案確定。資料照片。記者王宏舜／攝影
中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦，前松山分局長林志誠不服懲戒法院第一審判決降2級改敘，提起上訴。懲戒法院第二審日前駁回上訴，全案確定。資料照片。記者王宏舜／攝影

中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦，前松山分局長林志誠不服懲戒法院第一審判決降2級改敘，提起上訴。懲戒法院第二審日前駁回上訴，全案確定。

懲戒法院第二審認為，原判決並無林志誠所指違背法令的情形，林志誠的上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，並作成不受懲戒或發回原審法院判決等情，均無理由，本件沒有進行言詞辯論的必要，且不須經言詞辯論，日前駁回，全案確定。

全案起於民國110年4月16日凌晨，徐姓男子等10名黑衣人與時任台北市警察局松山分局教官楊忠蒞在街頭發生口角，楊男衝回中崙所，徐男等黑衣人闖入；徐男不滿找不到楊男，涉嫌持鐵椅砸向值班台上的電腦。台北地方法院判處徐男有期徒刑6月，可易科罰金確定。

監察院認為，前松山警分局長林志誠，前中崙派出所長許書桓、前副所長顏敏森、前巡佐傅榮光4人有違失，彈劾4人，並移送懲戒法院。台北市政府也將楊忠蒞移送懲戒。

懲戒法院第一審認定，楊忠蒞涉足不妥當場所，違反公務員廉政倫理規範規定，又在酒後口出穢言挑釁民眾，違反公務員服務法第6條，判決降2級改敘。

一審合議庭認為，許書桓、傅榮光、顏敏森湮滅證據，隱匿犯罪、未即通報分局長官及分局勤務指揮中心，違反各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定、台北市政府警察局勤務實施細則等規定。

此外，林志誠未確實查證，逕行發布不實新聞，違反警察機關新聞發布暨傳播媒體協調聯繫作業規定。

一審合議庭指出，林志誠等人的行為引發外界質疑「公權力不彰」「員警包庇犯罪」「監視影像分局長竟以停電沒錄到掩蓋」，重創警察形象，損及民眾對警察機關的信賴，6月間判決林志誠降2級改敘，許書桓、顏敏森、傅榮光各降1級改敘。林志誠提上訴，由懲戒法院第二審審理。

警察 北市 公務員

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