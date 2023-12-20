中國介選案3人交保 橋檢抗告成功發回重裁

橋頭地檢署外觀。報系資料照／記者古和純攝影

台灣新住民關懷總會周姓理事長和郭姓、顏姓幹部涉受中國指示介選案，橋檢將3人聲押但均獲交保，檢察官提起抗告成功後，高雄高分院撤銷發回橋頭地院重新裁定。

橋頭地檢署偵辦中國介選案，依周女等3人涉犯反滲透法、總統及副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大，向橋頭地方法院聲請羈押。但法官訊後依無羈押必要，裁定周女新台幣20萬元交保，其餘2人均5萬元交保，均限制出境、出海8個月。

承辦檢察官獲悉後，不服向二審台灣高等法院高雄分院提出抗告成功，法官將結果撤銷發回一審橋頭地院重新裁定，周女等3人均將被傳喚重新開庭。

台灣新住民關懷總會周姓理事長和顏姓、郭姓幹部涉與中華人民黨湯姓黨主席、林姓黨員，自今年起陸續與中國台辦人員及滲透來源聯繫並接受指示，順應台灣選舉情勢變化，決定於大選前號召具影響力地方人士赴中國。

周女等人分別於台東及高雄等地區招攬共60名民眾，在11月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待，藉提供旅遊期間享有全程免費食宿、交通費等不正利益，利用旅遊期間不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，並於會後要求支持特定政黨及特定政治傾向總統參選人，企圖影響選民明年選舉時投票意向及選舉結果。