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被曾玟學疑為黑衣人盯梢 男提告

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣立委第二選區無黨籍候選人曾玟學15日到苗栗市北安街一家電子遊藝場前開記者會，路人黃姓男子（圖）遭影射盯梢黑衣人，黃男昨天提告。圖／民眾提供
苗栗縣立委第二選區無黨籍候選人曾玟學15日到苗栗市北安街一家電子遊藝場前開記者會，路人黃姓男子（圖）遭影射盯梢黑衣人，黃男昨天提告。圖／民眾提供
苗栗縣立委第2選區無黨籍候選人曾玟學12月15日到苗栗市北安街一家電子遊藝場前開記者會，質疑對手國民黨立委候選人邱鎮軍與遊藝場毒品等案件關係，當時黃姓男子路過錄影，遭曾玟學臉書質疑為黑衣人盯梢，黃男認為生活受擾，昨天對曾提出涉嫌妨害名譽及加重誹謗罪告訴，盼還他清白。

曾玟學回應，臉書內容只是陳述當時情境，現場是記者會，男子近距離拿手機、相機對他拍攝，若這麼關心可線上觀看直播，為何還嚼著檳榔拍他？態度及行為當然會認為是來現場盯梢，既然已提告，他將到法院要求邱鎮軍出席，指認這男子與邱是什麼關係。

邱鎮軍則表示，無辜的鄉親池魚之殃受到傷害，他深感抱歉與不捨，曾玟學說被盯梢，又狡辯說沒有影射，事情做錯了就要認錯，為一己之私造謠抹黑，要立即對苗栗鄉親公開道歉。

曾玟學15日在一家遊藝場舉行記者會，臉書PO文指稱「記者會現場有嚼著檳榔及渾身酒味的黑衣人近距離對我錄影，周邊至少2、30人盯場」、「面對這種恐嚇威脅的方式，只會讓人民看得更清楚」，當時路人黃男昨到北苗派出所報案。

黃男表示，當時吃完早餐經過遊藝場前，看到一群人圍著曾玟學拍攝，好奇心趨近跟著拿手機錄影，想傳給老婆看，完全沒有惡意，但被曾玟學在臉書標註成黑衣人，親友都來關切，感覺滿丟臉的，無端被捲入選舉爭議，造成生活困擾，因此提告。

曾玟學 記者會 邱鎮軍 妨害名譽

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