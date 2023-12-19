拿切肉刀砍囉嗦小舅20刀…國民法官判15年8月 他上訴喊太重

錢姓男子被控因同住的52歲劉姓小舅常叨念，要他找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏切肉刀砍死小舅，被依殺人罪起訴；桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院今行準備程序，檢方認為錢不符合自首減刑，錢則認為量刑過重。

檢方起訴內容指出，錢男（27歲）去年12月24日晚間因關燈問題與劉姓小舅發生爭吵，憤而回房拿出切肉刀。錢雙手戴上布手套，再將刀以黑色膠帶纏繞在手上，步出房門朝小舅砍、刺20刀致死。

桃院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」，盼將錢判處無期徒刑。

本件為桃園地院第一件國民法官案，合議庭認為錢男朝小舅致命部位刺砍20刀以上，刀刃彎曲、刀尖斷裂，手法凶殘，犯後雖請母親叫救護車而符合自首要件，但他沒嘗試施救，且是在外公和母親面前殺人，不依刑法第59條規定減刑。

合議庭審酌，本案犯罪主因是電燈未關，但錢早就不滿小舅長期對他言語暴力、肢體衝突，是積怨釀成；考量他無前科、無穩定工作，生活多以自身為中心，審理最後一天才對到庭的表姊道歉，判他15年8月刑。

一審判決後，檢方和錢男皆上訴。檢方認為錢不符合自首減刑要件，也針對量刑上訴；錢則表示他原本有工作，並非長期無業，且當時已請救護人員救援，他沒救護專業，不能說他不救人。

法官今整理不爭執與爭執事項，其中爭執事項包括是否該依刑法第62條「自首」規定減刑？錢攻擊小舅前有無被甩棍攻擊？犯罪動機是否出於被要求出去找工作？在救護人員到場前是否未救護？並定明年1月11日審理。