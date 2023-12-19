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陰道內DNA別人的！女大生姦殺案纏訟逾10年 呂金鎧聲請再審高院裁准

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

麵包師呂金鎧被控性侵殺害范姓女大學生，官司纏訟十多年，台灣高等法院更六審判20年徒刑，他一路喊冤，因不想再受官司折磨捨棄上訴。高院審理同案被告陳錫卿更七審，新的鑑定技術認定呂未參與，呂卻已入獄且服刑至19年多才假釋。呂聲請再審，高院今裁定開始再審。

1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧（64歲）居住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出月後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，沒想到遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。呂在更六審時說，晚上9點半才回家，案發時不在現場，回家時不知被害人死在家裡，當天沒遇到陳錫卿，命案與他無關，是「警察刑求才承認涉案」，現場表演的作案過程是檢察官叫警察示範，要他們模仿。更六審判呂20年徒刑，陳死刑，呂未上訴。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。2006年更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19個年頭。

高院指出，因審理共同被告陳錫卿時，囑託刑事警察局法醫室以最新PCR-STR、16個基因位的DNA技術實施鑑定，確認被害人陰道內精子細胞的DNA與陳錫卿相同，與呂金鎧不同，且呂指警方對他刑求「非完全無稽」，再審視宜蘭縣警局鑑識科出具的犯罪現場重建鑑定報告，並參酌陳錫卿先後供述，也顯示陳不利呂的供述大有疑問。

高院認為更六審確定判決認定的事實，有高度可能遭推翻，符合刑事訴訟法開啟再審要件，今裁定開始再審。

麵包師呂金鎧被控性侵殺害范姓女大學生，官司纏訟十多年，台灣高等法院更六審判20年徒刑，他一路喊冤。高院審理同案被告陳錫卿更七審，新的鑑定技術認定呂未參與，呂卻已入獄且服刑至19年多才假釋。呂聲請再審，高院今裁定開始再審。資料照片。記者王宏舜／攝影
麵包師呂金鎧被控性侵殺害范姓女大學生，官司纏訟十多年，台灣高等法院更六審判20年徒刑，他一路喊冤。高院審理同案被告陳錫卿更七審，新的鑑定技術認定呂未參與，呂卻已入獄且服刑至19年多才假釋。呂聲請再審，高院今裁定開始再審。資料照片。記者王宏舜／攝影

家教 警察 性侵

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