私刑拘禁3男索500萬元 他坦認恐嚇判拘役、11共犯另案審結

台南謝姓男子等11人與盧姓男子等3人有糾紛，今年6月間約盧等3人談判，盧等人抵達後，即遭人拘禁，而拘禁期間，楊姓男子對盧等人怒吼，致心生畏懼而被起訴，楊坦承犯行，與盧等人和解，台南地院今宣判，楊犯恐嚇危害安全罪處拘役50日，另謝等11人則另行審結。

檢方起訴指出，謝男等11人與盧等3人有糾紛，今年6月13日致電約盧等3人至台南南區某處見面，盧等3人抵達後，即遭人帶到該處2樓拘禁，甚至涉脅迫3人簽立本票5張，要求3人需交付贖金500萬元才能獲釋，涉加重私刑拘禁、強盜、擄人勒贖等罪嫌。

台南地院指出，楊男於拘禁期間，單獨基於恐嚇犯意，6月14日對盧等3人怒吼，且作勢毆打，致他們心生畏懼，致生危害於安全。

台南地院表示，楊認罪且有相關證人證詞及相關證據資料佐證，足認他犯行明確，認他犯恐嚇危害安全罪。審酌他於犯後始終坦認犯行，且已與盧等3人和解，獲得盧等3人諒解等一切情狀，量處拘役50日。

此外，謝等11人涉犯加重私刑拘禁罪等部分，甚至涉脅迫盧3人簽立本票5張，要求3人需交付贖金500萬元才能獲釋，則由院方另行審結。