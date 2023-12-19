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雄獅部隊中士班長偷T75K3手槍 事跡敗露棄置草叢！法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍機械化步兵第269旅去年12月間演練完返回營區後，服志願役的25歲張姓中士班長，意圖偷竊軍用武器國造T75K3手槍1支、彈匣3個，部隊人員發現槍枝短少，發動搜尋，最後遭同連上兵尋回，桃園地院今天審結，將張男依陸海空軍刑法竊取軍用武器罪嫌判處徒刑2年，緩刑5年，提供240小時義務勞務。

判決指出，張男原是陸軍機械化步兵第269旅聯兵二營機步一連的中士班長，去年12月14日下午4點30分，在桃園市楊梅區高山頂營區內，單位任務結束後移防槍枝入庫時，見數支手槍放置於營區106兵舍1樓連輔導長室右前方石階上，趁無人注意之際，將國造9公厘T75K3手槍1支、彈匣3個，藏入迷彩褲口袋內。

後因部隊人員清查驚見槍枝短少，立刻發動全連搜尋，張男見事跡敗露，同日下午5點，將偷得手不過半小時的槍枝及彈匣，棄置於營區手榴彈投擲場旁的某樹下草叢堆，由於部隊搜尋短少槍枝未果，張男又於同月16日上午5點再次前往棄槍草叢堆，將槍枝及彈匣裝入黃色塑膠袋內，移置到鄰近較為顯眼處草叢，希望讓他人發現，果然於同日上午6點20分被同連的上兵尋獲。

法院調查時，張男坦承不諱，僅因一時貪念將槍枝及彈匣據為己有，得手後未及攜帶離營旋遭察覺，表示自己在部隊人緣不佳，行竊後不知如何處理，才會以迂迴方式將槍枝及彈匣放置於公開處所希求他人發現，期間也曾向同連其他士兵暗示放置地點等語，足證被告供稱得手後隨即心生悔念、有意歸還槍枝亦無繼續藏匿，可見惡性尚非甚鉅，且槍枝未攜帶離營未釀更大損害，又被告始終能坦承犯行，犯後態度尚佳，依法酌量減輕其刑。

法官審酌，被告張男行為時身為現役軍人，竟因一時貪念竊取槍枝及彈匣，危害軍用武器管理的正確及嚴謹性，損及國軍形象及軍隊紀律，考量被告是利用部隊槍枝入庫機會偶然為之，非經縝密謀劃而實行，得手後持有時間甚短即經察覺，槍枝及彈匣均已繳回扣案，兼衡他並無前科素行，目前已退伍，將繼續就讀碩士在職專班、為家中獨子需扶養母親等狀況，念其犯後終能坦認犯行，處徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，期間提供240小時義務勞務。

陸軍機械化步兵第269旅去年12月間演練完返回營區後，服志願役的25歲張姓中士班長，意圖偷竊軍用武器國造T75K3手槍1支、彈匣3個。圖／本報資料照片
陸軍機械化步兵第269旅去年12月間演練完返回營區後，服志願役的25歲張姓中士班長，意圖偷竊軍用武器國造T75K3手槍1支、彈匣3個。圖／本報資料照片

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