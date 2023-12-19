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八八會館郭哲敏開庭！名模女友錢帥君突現身法庭 雙方深情相望

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏及親信張旭昇，今天下午在新北地院召開準備程序庭。郭哲敏的名模女友錢帥君突然現身法庭，安靜坐在一旁聆聽開庭過程並勤做筆記，還不時抬頭望向郭哲敏，眼神中透露濃濃深情。庭訊結束後錢帥君欲離開新北地院時，媒體詢問郭哲敏相關問題，她低頭掩面不發一語快速離去。

據了解，今年42歲的名模錢帥君與郭哲敏交往10多年，去年10月郭哲敏因涉及洗錢、賭博、地下匯兌案潛逃出國，今年8月在泰國落網被遣返回台。案發後錢帥君行事低調，幾乎不出現在公開場合，社交媒體也都不讀不回。與家人一起住在價值3億6千萬的豪宅，幾乎與世隔絕。

今天郭哲敏於新北地院開庭，錢帥君帶著鴨舌帽與助理低調現身在新北地院，隨後就進入聽庭。過程中不斷深情望向男友郭哲敏，2人眼神也不時相對。在短暫的庭訊後錢帥君在助理陪同下欲離開新北地院，不料卻在法院外遇上媒體，在媒體上前詢問有關郭哲敏問題時，錢帥君壓低鴨舌帽並以手掩面，不發一語快不搭上車離開。

郭哲敏女友錢帥君今天下午也至新北地院。記者黃子騰／翻攝
郭哲敏女友錢帥君今天下午也至新北地院。記者黃子騰／翻攝

郭哲敏 新北 賭博

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