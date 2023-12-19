逃逸移工為求職順利 竟影印別人身分證換上自己照片

新竹33歲越南籍女子阿麗（化名），2012年持居留簽證來到台灣，但隔年卻逃逸。為圖求職方便，阿麗竟影印台灣籍王女身分證，再找友人幫忙貼上自己照片，還順利持變造後的身分證應徵上某小吃員工，最後遭新竹縣專勤隊查獲整起事件才曝光。新竹地院依行使變造國民身分證罪處有期徒刑3月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決書指出，阿麗2012年10月21日持居留簽證入境台灣，但2013年9月16日就遭通報行蹤不明。阿麗為避免遭逮捕及求職便利，2018年在竹北市某住處影印王姓女子身分證，再以4千元代價請越南友人幫忙變照身分證。

越南籍友人將王女身分證置換上阿麗照片，阿麗2018年10月以王女名義，在某小吃店應徵工作，並持偽造身分證順利過關獲聘用，同年12月新竹縣專勤隊前往稽查時，這才發現阿麗逃逸身分和持有變造身分證。

法官認為，阿麗工作逃逸後，行蹤不明逾期居留多年，為圖在台灣工作而冒用王女名義變造國民身分證，對王女本人足生損害，也影響戶政機關管理正確性，所為影響社會秩序安定，使相關單位有誤判人別身分之虞，誠屬不該。

法官審酌阿麗坦承犯行、態度尚佳，最終依共同犯行使變造國民身分證罪處有期徒刑3月，易科罰金9萬元，並應於執行完畢或赦免後驅逐出境。