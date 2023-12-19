4中醫師勾結保險經紀人詐保千萬 開挫傷假診斷還送筆電

桃園市兩間中醫診所林姓男子等4名醫師涉勾結保險經紀人謝姓、黃姓男子，開立挫傷不實診斷證明及水藥收據替看診民眾詐領醫療保險，還提供筆記型電腦「代替」水藥。刑事局清查5年來45名保戶詐保1千多萬元，查獲醫師、保險經紀人、保戶等21人依加重詐欺、偽造文書罪送辦，檢方命1至30萬元交保或請回。

警方調查，某保險經紀公司桃園分處總經理41歲謝姓男子、總監32歲黃姓男子，2018年起替民眾向9家保險公司投保實支實付醫療險，每張保單最高理賠3萬元，指導保戶前往桃園兩間配合的中醫診所看診，其中一間僅37歲林姓男子1名醫師，另間有分院長54歲徐姓男子及44歲劉姓、43歲林姓男子等3名醫師。

保戶未受傷或輕微外傷，4名醫師診斷為挫傷或誇大傷勢狀況，每次向保戶收取3萬元，開立不實診斷證明及水藥、診療費共3萬元收據，供保戶以多張保單向保險公司申請理賠；診所未提供或僅提供少量水藥，卻提供保健食品或在電商購買筆記型電腦、體重計給保戶。

有保險公司發現大量申請案是挫傷，集中特定診所及保險經紀公司，2018年向刑事局報案。刑事局偵四大隊第二隊長期蒐證，今年2月16日拘提謝、黃及9名保戶，陸續通知6名保戶，偵詢保戶進一步掌握醫師涉案事證，上月14日通知帶回4名醫師。

1名醫師稱應患者要求開不實診斷，但不知是詐保，3名醫師否認；謝、黃稱協助投保，不知看診狀況；少數保戶坦承未受傷，看診詐保，還拿到保健食品、筆電或體重計。

警方查出，2018年起有45名可疑保戶共詐保1千多萬元，擴大清查，至於診所是否詐領健保，提供資料給健保署清查。

檢方命37歲林姓、43歲林姓、徐姓、劉姓醫師，各30萬、20萬、20萬、25萬元交保；謝、黃各10萬、3萬元交保；被移送的9名保戶1萬至5萬元交保或請回。