快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 推薦「這一人」接任下屆董事長

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

「檢調介選」？里長赴陸遊回台被約談 蔡清祥說話了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

總統、立委投票日將到，全台多地里長、民間社團因曾赴大陸旅遊，疑似接受陸方台辦機構招待，被檢警調單位約談、偵辦，台北市長蔣萬安為此發生，稱檢調此舉才是「介選」，對此法務部長蔡清祥說，有違法就會依法辦理，不因黨派有所差異。

檢調偵辦里長赴陸旅遊，單是北市就有多達41位里長遭約談，高雄也有多名民間社團幹部、里長因赴陸旅遊，被質疑接受大陸招待助選而被約談。

今法務部長蔡清祥到高雄主持境外茶銷毀典禮，稱境外或賭盤、假訊息，傳統的金錢暴力介入台灣選舉，只要有違法事實，檢調警等單位都會依法查辦。

至於去大陸就被扣上「大陸介選」帽子，是否真是檢調介選，蔡清祥仍重申，一切會按照事實蒐證，依法辦理，不會因為什麼黨派或人士有所差異，只要有違法事實，一切依法辦理。

法務部長蔡清祥（中）今主持境外茶銷毀儀式，107公噸大陸生產茶葉將交由農糧署銷毀。記者張議晨／攝影
法務部長蔡清祥（中）今主持境外茶銷毀儀式，107公噸大陸生產茶葉將交由農糧署銷毀。記者張議晨／攝影

蔡清祥 介選

延伸閱讀

數量最大！滯銷大陸茶洗產地流入台灣 107公噸今銷毀

曾批律師白目…新北檢候補檢察官二度不合格 成首位遭解職司法官

南區法醫影像中心今揭牌 相驗靠「它」一掃助查死因

高雄市政風處查賄公文外流 蔡清祥認了：已請雄檢調查

相關新聞

影／嗆警「舔美國XX的公務員」判無罪 她激動罵90秒影片曝光

劉姓女子今年4月在總統官邸附近持手機拍攝，在場員警認為她舉止怪異詢問，沒想到對方交待不出為何駐足、拍攝，也不願離開，更出...

里長每年辦2次里民旅遊被控賄選 士檢不起訴理由：政見宣言

新北市淡水區屯山里里長補選，謝炳坤以296票當選里長，遭告發在競選總部成立時，向選民承諾若當選，將每年提供2次里民旅遊服...

他被曾玟學影射是盯梢黑衣男提告誹謗 曾：陳述當時情境

苗栗縣立委第二選區無黨籍候選人曾玟學12月15日到苗栗市北安街一家電子遊藝場前開記者會，質疑對手國民黨立委候選人邱鎮軍與...

逃逸移工為求職順利 竟影印別人身分證換上自己照片

新竹33歲越南籍女子阿麗（化名），2012年持居留簽證來到台灣，但隔年卻逃逸。為圖求職方便，阿麗竟影印台灣籍王女身分證，...

4中醫師勾結保險經紀人詐保千萬 開挫傷假診斷還送筆電

桃園市兩間中醫診所林姓男子等4名醫師涉勾結保險經紀人謝姓、黃姓男子，開立挫傷不實診斷證明及水藥收據替看診民眾詐領醫療保險...

「檢調介選」？里長赴陸遊回台被約談 蔡清祥說話了

總統、立委投票日將到，全台多地里長、民間社團因曾赴大陸旅遊，疑似接受陸方台辦機構招待，被檢警調單位約談、偵辦，台北市長蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。