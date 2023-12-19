「檢調介選」？里長赴陸遊回台被約談 蔡清祥說話了

總統、立委投票日將到，全台多地里長、民間社團因曾赴大陸旅遊，疑似接受陸方台辦機構招待，被檢警調單位約談、偵辦，台北市長蔣萬安為此發生，稱檢調此舉才是「介選」，對此法務部長蔡清祥說，有違法就會依法辦理，不因黨派有所差異。

檢調偵辦里長赴陸旅遊，單是北市就有多達41位里長遭約談，高雄也有多名民間社團幹部、里長因赴陸旅遊，被質疑接受大陸招待助選而被約談。

今法務部長蔡清祥到高雄主持境外茶銷毀典禮，稱境外或賭盤、假訊息，傳統的金錢暴力介入台灣選舉，只要有違法事實，檢調警等單位都會依法查辦。

至於去大陸就被扣上「大陸介選」帽子，是否真是檢調介選，蔡清祥仍重申，一切會按照事實蒐證，依法辦理，不會因為什麼黨派或人士有所差異，只要有違法事實，一切依法辦理。