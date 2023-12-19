里長每年辦2次里民旅遊被控賄選 士檢不起訴理由：政見宣言

新北市淡水區屯山里里長補選，謝炳坤以296票當選里長，遭告發在競選總部成立時，向選民承諾若當選，將每年提供2次里民旅遊服務，涉違反選罷法。士林地檢署採信里民旅遊是政見宣言，給予不起訴處分。

屯山里長去年九合一選舉由李永得當選，卻爆出以每瓶560元的高粱酒，對4名選名賄選，法院依公職人員選舉罷免法，判刑10月緩刑3年。新北市選委會今年9月2日補選，謝炳坤以296票當選屯山里長。

不起訴書指出，謝炳坤今年8月12日為屯山里第四屆里長補選選候選人，成立競選總部時，在淡金路5段附近，向在場民眾承諾「若當選將每年提供2次里民旅遊服務」遭告發涉嫌違反選罷法行求不正利益約其對投票權為一定行使罪嫌。

謝炳坤在競選總部成立時稱「九九重陽節特別邀請60歲以上長者參加敬老尊賢餐會，一年也會舉辦多次旅遊，中秋晚會，邀請全里里民共同參與，甚至還有抽獎摸彩等活動」謝供稱，里民旅遊是區公所辦的，一直以來都是一年兩次，這只是競選時的政見宣言，只要是里民都可以參加。