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影／嗆警「舔美國XX的公務員」判無罪 她激動罵90秒影片曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓女子今年4月在總統官邸附近持手機拍攝，在場員警認為她舉止怪異詢問，沒想到對方交待不出為何駐足、拍攝，也不願離開，更出言辱罵警察「舔美國XX的中華民國公務員」，員警認定她侮辱公務員逮捕送辦。近日判決出爐，台北地院認為劉女行為無特殊之處，罵警察是抗議執法，判無罪，可上訴。

對此，移送的中正二警分局對法院判決結果表示尊重，仍呼籲民眾如遇警方於路口執法時，若有需求得向警方請求協助，並以理性進行溝通表達。當下90秒影像也曝光，只見警方和氣詢問劉女「是否需要幫忙」，但劉女不配合警察盤查，甚至一直拿著手機拍攝警察，最後大聲辱罵，情緒激動。

中正二警方表示，4月16日下午4點多在總統官邸執行特種勤務，見劉女持手機不斷朝路口及員警拍攝，形跡可疑，且該處是特種勤務條例規範的安全維護區，上前盤查，沒想到劉女全程消極不配合，適逢維安對象即將經過該路口，警方遂依警察職權行使法第27條之規定，將其暫時引導至一旁的意見表達區。

過程中警方不斷勸誡劉女配合查證身分，然而劉女一再出言挑釁，並侮辱在場執勤員警「舔美國XX的中華民國公務員」、「你現在的作為是孬種」、「畜生」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，經告誡無效，依涉嫌刑法妨害公務罪嫌將她逮捕偵辦；檢方偵查後，依法起訴侮辱公務員、公然侮辱罪。

案經台北地院審理，認為劉女對警察的侮辱性言詞不具任何實質批評，難以認定為刻意貶損，言論雖粗鄙、低俗，就整體而言，是對警察的執法提出抗議，並未逾越人民法律感情可容忍的界限，上周判劉女無罪，可上訴。

劉姓女子今年4月持手機在總統官邸前拍攝，行為怪異引起現場執勤員警關心，孰料劉女不配合甚至罵警，遭逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
劉姓女子今年4月持手機在總統官邸前拍攝，行為怪異引起現場執勤員警關心，孰料劉女不配合甚至罵警，遭逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

警察 公務員 美國

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