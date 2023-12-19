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不滿分手 台南男搶回致贈前女友的「愛瘋」下場慘
台南陳姓男子與黃姓女友分手後心有不甘，欲取回交往期間贈送給黃女的iPhone 14手機，今年8月9日凌晨3時在黃女住處附近埋伏，見她駕車返家，趁其不備之際，自背後徒手搶走其斜背包，搶奪包包內手機後逃逸，黃女報警後取回手機，法官認陳男犯搶奪罪處6月。
檢警調查，陳與黃女分手後，心有不甘，欲取回交往期間贈送與黃女的iPhone 14 Pro Max紫色手機1支，售價約3萬6千元。案發當天3時許，埋伏在黃女住處附近，直至3時30分許，見黃女駕車返家，趁她至後車廂拿取物品而不注意之際，自其背後奔跑靠近後，徒手拉扯黃女斜背包並搶奪裡頭的手機1支得手，並即將斜背包拋棄在現場後駕車逃逸。黃女報警處理。
陳男於警詢、偵查及審理中均坦承不諱，與黃女所述相符，並有佳里警分局扣押筆錄及現場監視器影像畫面等佐證。法官認事證明確。
台南地院審酌，陳未思以理性方式，處理與黃女分手後所生糾紛，竟僅因分手即心有不甘，率爾徒手搶奪先前贈送黃女財物，顯見其法紀觀念實屬淡薄，並影響社會秩序安全，且不僅致黃女財產損害，也造成其惶恐，所為並不應該。
法官考量陳始終坦承犯行，犯後態度尚可，且手機1支經警扣案後，並已歸還黃女，及其教育程度、職業及家庭經濟狀況等一切情況，認他犯搶奪罪處6月，可易科罰金，可上訴。
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