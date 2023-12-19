快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 推薦「這一人」接任下屆董事長

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿分手 台南男搶回致贈前女友的「愛瘋」下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子與黃姓女友分手後心有不甘，欲取回交往期間贈送給黃女的iPhone 14手機，今年8月9日凌晨3時在黃女住處附近埋伏，見她駕車返家，趁其不備之際，自背後徒手搶走其斜背包，搶奪包包內手機後逃逸，黃女報警後取回手機，法官認陳男犯搶奪罪處6月。

檢警調查，陳與黃女分手後，心有不甘，欲取回交往期間贈送與黃女的iPhone 14 Pro Max紫色手機1支，售價約3萬6千元。案發當天3時許，埋伏在黃女住處附近，直至3時30分許，見黃女駕車返家，趁她至後車廂拿取物品而不注意之際，自其背後奔跑靠近後，徒手拉扯黃女斜背包並搶奪裡頭的手機1支得手，並即將斜背包拋棄在現場後駕車逃逸。黃女報警處理。

陳男於警詢、偵查及審理中均坦承不諱，與黃女所述相符，並有佳里警分局扣押筆錄及現場監視器影像畫面等佐證。法官認事證明確。

台南地院審酌，陳未思以理性方式，處理與黃女分手後所生糾紛，竟僅因分手即心有不甘，率爾徒手搶奪先前贈送黃女財物，顯見其法紀觀念實屬淡薄，並影響社會秩序安全，且不僅致黃女財產損害，也造成其惶恐，所為並不應該。

法官考量陳始終坦承犯行，犯後態度尚可，且手機1支經警扣案後，並已歸還黃女，及其教育程度、職業及家庭經濟狀況等一切情況，認他犯搶奪罪處6月，可易科罰金，可上訴。

陳男與黃女分手後，心有不甘，今年8月9日乘機搶回交往期間贈送與女方的iPhone 14手機1支，認他犯搶奪罪處6月，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照
陳男與黃女分手後，心有不甘，今年8月9日乘機搶回交往期間贈送與女方的iPhone 14手機1支，認他犯搶奪罪處6月，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照

分手 台南 監視器

延伸閱讀

NISSAN 2024「好運龍總來，新春健檢」春節健檢活動開跑

快筆記！德誼數位蘋果特賣會只限這1天 1折起入手iPhone

反擊美國 彭博：中國至少8省啟動iPhone封殺令

蘋果iOS 17.2更新 支援空間影片拍攝、加入日誌App

相關新聞

影／嗆警「舔美國XX的公務員」判無罪 她激動罵90秒影片曝光

劉姓女子今年4月在總統官邸附近持手機拍攝，在場員警認為她舉止怪異詢問，沒想到對方交待不出為何駐足、拍攝，也不願離開，更出...

里長每年辦2次里民旅遊被控賄選 士檢不起訴理由：政見宣言

新北市淡水區屯山里里長補選，謝炳坤以296票當選里長，遭告發在競選總部成立時，向選民承諾若當選，將每年提供2次里民旅遊服...

他被曾玟學影射是盯梢黑衣男提告誹謗 曾：陳述當時情境

苗栗縣立委第二選區無黨籍候選人曾玟學12月15日到苗栗市北安街一家電子遊藝場前開記者會，質疑對手國民黨立委候選人邱鎮軍與...

4中醫師勾結保險經紀人詐保千萬 開挫傷假診斷還送筆電

桃園市兩間中醫診所林姓男子等4名醫師涉勾結保險經紀人謝姓、黃姓男子，開立挫傷不實診斷證明及水藥收據替看診民眾詐領醫療保險...

「檢調介選」？里長赴陸遊回台被約談 蔡清祥說話了

總統、立委投票日將到，全台多地里長、民間社團因曾赴大陸旅遊，疑似接受陸方台辦機構招待，被檢警調單位約談、偵辦，台北市長蔣...

競選羅東鎮長控對手違反選罷法意圖使人不當選 宜檢不起訴理由曝光

民進黨宜蘭前副縣長黃適超去年競選羅東鎮長，認為國民黨鎮長候選人吳秋齡、縣黨部主委張建榮發不實文宣、掛造謠看板，違反選罷法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。