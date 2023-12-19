彰化掃蕩選舉賭盤 清查網路下注規模達3億多元

明年總統、副總統及立法委員選舉投票將近，為避免選舉賭盤影響選民投票意向，彰化縣警察局在10天內，查獲賭博相關場所共91件192人，查扣133萬多元，清查網路賭博下注總規模達3億6125萬餘元。

今年12月6日起至12月15日止，警政署規劃「全國同步掃黑、肅槍、打詐及緝賭專案行動」。彰化縣警察局特別針對可能為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭博及「推筒子」等非法賭博場所掃蕩，避免選舉賭盤影響選民投票意向。

彰化縣警局指出，10天專案期間，共計查獲選舉賭盤28件35人、實體賭場7件79人、六合彩賭博32件42人及網路賭博24件36人。

彰化警察局長張國雄表示，全國同步掃蕩專案，針對詐欺集團、賭博場所、轄內幫派、滋事分子及不法槍械強力掃蕩，也是為維護明年總統、副總統及立法委員選舉工作，防止幫派分子以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動。

彰化縣警察局統計今年以來共掃黑檢肅治平案件共50件309人，比去年增加25件87人；肅槍查獲各類槍枝53枝，比去年增加6支；7次打詐專案共查獲詐欺集團122件650人，查扣不法所得價值總計9383萬餘元，比去年增加79件322人。