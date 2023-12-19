台東縣今年查獲14件違法清運廢棄物 9公務員涉貪判刑

台東市建農掩埋場。記者尤聰光／攝影

台東縣環境保護局落實聯合國SDGs永續發展目標，統計今年1月至本月中，查獲14件涉犯廢棄物清理法案，當中廢棄物種類，多屬營建事業廢棄物，另還查出兩起共9名公務員，因涉犯貪汙罪，被判刑6年8月不等徒刑；環保局呼籲，全民善盡管理責任，共同守護美麗家園。

為建構具包容、安全、韌性及永續特質的城鄉，台東縣府積極落實聯合國永續發展目標，今年跨單位結合檢警共查緝14件違反廢棄物清理法的案件，其中多名犯嫌不具合法核發公民營廢棄物清除機構許可文件，卻擅自接案從事清除廢棄物業務，將電器、電線或其他營建事業廢棄物，私自濫倒在保安林或國有地上。

尤其，在罕無人車的防汛道路、堤防及偏僻的空地、河川地或山區，易遭不肖之徒隨意棄置廢棄物，環保局指出，不肖業者甚至透過買賣或租賃土地，從事不法堆置或填埋廢棄物牟取利益，造成環境污染的問題。

但今年台東縣府環保局除接獲檢舉有業者不法濫倒外，居然還發現7名建農衛生掩埋場地磅管制人員和3名清潔隊員違法涉貪。

其中，台東市公所建農掩埋場張姓等7名地磅管制室人員，於2017年8月至2018年4月間，其中蔡姓（已歿）管制員透過不詳之人，至少有6間廠商向他金錢行賄，以每趟1300元至2500不等價金，免繳過磅金。

7名地磅管制室人員，明知車輛載運廢棄物應先予過磅秤重進入掩埋場，但只要蔡所交代車牌號碼車輛，就不予過磅直接放行，1年多期間，少收不肖環保業者8000元至60萬元；張男等7人被依貪汙罪起訴，台東地院各處6年8月不等徒刑。

此外，台東市公所江姓、謝姓兩清潔隊員明知一般清潔車不得收運事業廢棄物，卻圖利羅姓友人的賣菜商行，江駕駛清潔車總會偏離清運路線至友人倉庫載運廢棄物，使得羅男免繳共8萬6400元規費。由於，江、謝二人坦承自白犯行，深表悔悟，法院分別判處緩刑以啟自新，並得支付國庫25萬元至18萬元不等罰金。