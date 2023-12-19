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數量最大！滯銷大陸茶洗產地流入台灣 107公噸今銷毀

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

法務部長蔡清祥（中）今主持境外茶銷毀儀式，107公噸大陸生產茶葉將交由農糧署銷毀。記者張議晨／攝影
法務部長蔡清祥（中）今主持境外茶銷毀儀式，107公噸大陸生產茶葉將交由農糧署銷毀。記者張議晨／攝影

高雄岡山松記茶行被控將滯銷的大陸茶葉轉往越南「洗產地」，進口至台灣後標註國產茶葉販售，檢調去年搜索，查扣107公噸大陸茶葉，經營茶行的謝姓兄弟、黃姓總經理等3人認罪，均判6個月徒刑，另宣告緩刑4年。今橋頭地檢署舉辦銷毀儀式，該批扣案茶葉將交由農業部主導銷毀，法務部長蔡清祥出席肯定辦案人員辛勞。

松記茶行由謝姓家族世代經營，2010年間謝家兄弟看準商機，到大陸成立華慶公司，結果市場變化劇烈，大陸生產茶葉滯銷，為解決虧損，謝家兄弟從2016年12月起，將大陸茶葉運至越南洗產地，加工後申報「越南茶」入關，再以國產茶包裝出售。

去年農糧署抽驗，驗出松記的茶葉為「境外茶」，橋檢檢察官梁詠鈞、李侃穎指揮高雄市調查處搜索，查扣共5995箱約10萬7928公斤的大陸茶葉，但仍有7萬4214公斤茶葉已不知去向。

橋頭地院審理時，法官考量謝姓兄弟、黃姓總經理均認罪，且繳納犯罪所得完畢，依依準私運管制物品進口罪判3人各6月有期徒刑，另宣告緩刑4年，但3人各需繳納500萬元給公庫，因檢方、謝家兄弟等人未再上訴，全案確定。

該批境外茶查扣數量為全台最多，橋頭地檢署今舉辦銷毀儀式，由法務部長蔡清祥主持，蔡肯定辦案檢察官、農糧處、承辦調查官努力，跨部會合作偵破這件全台數量最多的「境外茶」案件。

台灣茶與境外茶外光雷同，一般消費者難以辨別，農業部茶改場分析不同國家茶葉產地的多種微量元素，建立「多重元素資料庫」，比對產區的水土資料，成功判別境外茶、台灣茶區別，從去年至今年，已採檢79件產區，揪出4件是「境外茶」，松記茶行就是一例。

農業部農糧署長胡忠一表示，台灣茶與境外茶有3倍以上價差，去年農業部已公告市面國產茶必須溯源，不得含有境外茶混充其中，今年農糧署抽驗1209件市售茶葉，約92件標示不清，都能查出源頭，要求業者改善，未來查緝境外茶會繼續努力，保障食品安全。

高雄岡山松記茶行將180公噸大陸茶葉冒充越南茶來台，檢調查扣剩餘107公噸，今起將銷毀。記者張議晨／攝影
高雄岡山松記茶行將180公噸大陸茶葉冒充越南茶來台，檢調查扣剩餘107公噸，今起將銷毀。記者張議晨／攝影
與高雄市調處合力偵破境外茶的橋檢檢察官梁詠鈞。記者張議晨／攝影
與高雄市調處合力偵破境外茶的橋檢檢察官梁詠鈞。記者張議晨／攝影

茶葉 兄弟 農業部

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