遭指黑衣人盯哨記者會 手機拍攝男報案告曾玟學

苗栗縣無黨籍立委參選人曾玟學日前在電子遊藝場前開記者會，黃姓男子好奇也拿手機湊熱鬧拍攝，事後遭指是「黑衣人」盯場，黃男今天報案將提告曾玟學妨害名譽、加重誹謗。

曾玟學15日前往苗栗市北安街阿帕契電子遊藝場前召開記者會，質疑對手國民黨立委參選人邱鎮軍持有房舍違建且內部屢傳毒品交易案，要求邱鎮軍出面說明，事後並在臉書發文稱「記者會現場有嚼著檳榔及渾身酒味的黑衣人近距離對我錄影，周邊至少2、30人盯場」、「面對這種恐嚇威脅的方式，只會讓人民看得更清楚」不少支持者紛紛留言「加油、注意自身安全」。

黃姓男子上午隻身前往苗栗縣警察局北苗派出所備案製作筆錄，他表示，15日上午吃完早餐經過苗栗市北安街阿帕契電子遊藝場前，看到一群人圍著立委參選人、縣議員曾玟學拍攝，基於好奇心驅使也趨近跟著拿手機錄影，想拍攝傳給老婆看，完全沒有惡意。

黃男表示，因為曾玟學在臉書發表的畫面和文章，連新聞報導都把他標註成「黑衣人」，讓他成為同事的笑柄，親戚朋友都打電話關切、嘲笑，感覺「滿丟臉的」。

黃男強調，自己平日在工廠上班，當天真的只是路過好奇，不是去盯哨、不代表任何立場，也不是邱鎮軍的人馬，卻無端被扯進選舉爭議中被說成「黑衣人」，因此希望透過向警方報案，對曾玟學提出妨害名譽、加重誹謗告訴，證明自己並非盯哨黑衣人。

曾玟學受訪回應，臉書內容只是陳述當時情境，認為該名男子拿著手機拍攝就是「盯哨的行為」，尤其現場是記者會，並不是見面會，在旁邊近距離拿手機、相機對他拍攝的都是記者，且也有現場直播，若這麼關心的話，該男可線上觀看直播，為何這麼近距離嚼著檳榔拍攝他。

曾玟學指出，並未指控對方是何方陣營派來的人，既然對方要提告，屆時在法院程序中，也會要求邱鎮軍出席指認與男子是什麼關係。

邱鎮軍陣營也發出新聞稿表示，對於曾玟學為抹黑邱鎮軍，害得無辜鄉親遭受池魚之殃，深感抱歉與不捨，邱鎮軍並抨擊曾玟學做錯事情就要認錯，為何還要一再狡辯，「曾玟學與民進黨一干共犯應該要立即對苗栗的鄉親公開道歉」。