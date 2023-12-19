立委批新竹地檢署「知法玩法」吞值班費 檢方澄清否認

立委林思銘今披露新竹地檢署內部管理不當，接獲民眾陳情有地檢署高層代理長官，在值班費「動手腳」，未經會計審核就將值班費收進自己人口袋，甚至領值班費的人員根本沒在值班表上，林思銘痛批竹檢簡直是「知法玩法」，不過檢方也立即回應澄清絕無此事。

新竹地檢署澄清說明，林思銘委員所指的值班費為主任檢察官股別書記官請領的值班費，是依照新竹地檢署排定值班表，經由人事室、會計室審核給予，作業程序都依人事、會計法規辦理，並無林思銘委員所指稱未經首長、會計審核同意。新竹地檢署強調「陳情人所指事實俱與實情不符」，絕無擅自將值班費分給自己人一事。

林思銘是在今天上午突發布新聞稿指出，曾經是司法改革發起重鎮的新竹地檢署，近日卻傳出內部管理措施不當的傳聞，他接獲民眾陳情求助，指出竹檢內有一位代理官長在分配值班費用時，未經首長、會計人員同意，竟把費用分給自己人，其中有人的名字根本沒有在值班表上。

林思銘要求法務部及新竹地檢署應立即徹查。他認為，司法是保護社會公義的最後一道防線，雖然過去數十年台灣一直努力追求司法改革，但民眾對於司法的信任度與好感度，仍是有很大進步的空間，如果司法機關內部真的發生管理失當情事，絕對不可輕縱，當然，如果傳聞偏離事實，也應該還給當事人一個清白。