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南警選前加強查緝網路簽賭 跨區破嘉義選舉賭盤

中央社／ 台南19日電

台南市政府警察局永康分局配合全國同步查緝賭博專案，近日查獲4件簽賭網站案，比對發現其中部分案件疑似涉及總統選舉賭盤軌跡，進一步破獲鄭姓男子在嘉義經營選舉賭盤。

永康警分局今天發布新聞稿指出，總統、副總統大選將屆，網路簽賭蠢蠢欲動，永康分局在全國同步查緝賭博專案期間，共執行3波搜捕行動，搜查3處地點，破獲簽賭網站4件、傳統六合彩1件，共計6名嫌疑人，查獲賭資現金達新台幣276萬餘元。

警方指出，永康分局在偵破案件中分析比對疑似涉及總統選舉賭盤軌跡，擴大追查出44歲鄭姓男子開設選舉賭博網站，聯合嘉義警方籌組專案小組，前往鄭男在嘉義經營處所查緝，查扣經營賭盤手機等證物，於16日將鄭男依違反總統副總統選舉罷免法及刑法賭博罪移送嘉義地檢署偵辦。

警方指出，經查扣鄭男手機發現賭盤種類約分3種，分別以嘉義縣山線立法委員、嘉義市市區立法委員及總統選舉為下注類別，下注金額最低1萬元，目前已查獲2名簽賭者，持續擴大追查中。

警方指出，鄭男雖辯稱以口頭約定方式下注，明年1月13日開票後再收取賭資及支付彩金，藉此逃避警方查緝，但仍在通訊對話紀錄留下簽賭訊息。

嘉義 賭盤

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