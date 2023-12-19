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三重光興國小學區卡拉OK店黑幫聚集 治安汙染源被強制斷電
新北市三重區正義南路某綜合商業大樓，地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同市政府和台電再度強制斷電。
這幢大樓距離光興國小僅約150公尺，內有商務旅館、按摩店、餐廳、髮廊等多種營業場所，1樓某店面棋牌社不久之前剛被查獲賭博，地下室3間卡拉OK店出入更是複雜，去年8月便已被新北市政府公共安全聯合稽查小組認定違規營業，強制斷電處分。
三重警分局長張國哲指出，這3家卡拉OK經常有幫派分子聚集，被視為惡性重大治安汙染源，日前發現恢復營業，警方再度提報市政府聯合稽查小組，14日聯合消防局、城鄉局、工務局、經發局及台電公司執行稽查，確認有私接電源情形，依建築法等規定，再度強制斷電。
張國哲說，為淨化選前治安、阻斷黑幫金流，將持續實施重點臨檢查察，只要發現違規營業，必再鐵腕執法。
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