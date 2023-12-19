快訊

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」兩大超商回應了

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重光興國小學區卡拉OK店黑幫聚集 治安汙染源被強制斷電

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供
三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供

新北市三重區正義南路某綜合商業大樓，地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同市政府和台電再度強制斷電。

這幢大樓距離光興國小僅約150公尺，內有商務旅館、按摩店、餐廳、髮廊等多種營業場所，1樓某店面棋牌社不久之前剛被查獲賭博，地下室3間卡拉OK店出入更是複雜，去年8月便已被新北市政府公共安全聯合稽查小組認定違規營業，強制斷電處分。

三重警分局長張國哲指出，這3家卡拉OK經常有幫派分子聚集，被視為惡性重大治安汙染源，日前發現恢復營業，警方再度提報市政府聯合稽查小組，14日聯合消防局、城鄉局、工務局、經發局及台電公司執行稽查，確認有私接電源情形，依建築法等規定，再度強制斷電。

張國哲說，為淨化選前治安、阻斷黑幫金流，將持續實施重點臨檢查察，只要發現違規營業，必再鐵腕執法。

三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供
三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供
三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供
三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供
三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供
三重區正義南路某大樓地下室隔間開設3家卡拉OK，經常有幫派分子聚集、打架鬧事，且多次被查到公安違規卻欠繳罰鍰，遭斷電又私接電源復業，警方日前會同新北市政府和台電再度強制斷電。圖／警方提供

幫派 台電

延伸閱讀

影／黑幫倉庫車棚藏千萬元毒品 警抓4人扣大麻、咖啡包

台電退休處長說真話 慨嘆非核家園致台電財務黑洞 8萬股東跟著遭殃

電動機車爆「電池瘟疫」！騎一半瞬間斷電燒全台

竹市府稱學區劃分有進展 議員：校園超載沒解決

相關新聞

詐團AI變臉騙上億 32人被起訴

花蓮詐騙集團玩AI變臉技術，透過一人分飾多角，在民宿裝潢成大陸公安辦公室，還有制服偽裝等，花蓮地檢署檢察官王怡仁今年8月...

男嬰受虐未脫險 22歲父收押

台中市1名3個月大的男嬰疑遭其22歲馮姓生父施虐，經男嬰母親發現後，已無生命跡象，經通報救護車送醫，院方緊急裝上葉克膜，...

彰化掃蕩選舉賭盤 清查網路下注規模達3億多元

明年總統、副總統及立法委員選舉投票將近，為避免選舉賭盤影響選民投票意向，彰化縣警察局在10天內，查獲賭博相關場所共91件...

遭指黑衣人盯哨記者會 手機拍攝男報案告曾玟學

苗栗縣無黨籍立委參選人曾玟學日前在電子遊藝場前開記者會，黃姓男子好奇也拿手機湊熱鬧拍攝，事後遭指是「黑衣人」盯場，黃男今...

台東縣今年查獲14件違法清運廢棄物 9公務員涉貪判刑

台東縣環境保護局落實聯合國SDGs永續發展目標，統計今年1月至本月中，查獲14件涉犯廢棄物清理法案，當中廢棄物種類，多屬...

數量最大！滯銷大陸茶洗產地流入台灣 107公噸今銷毀

高雄岡山松記茶行被控將滯銷的大陸茶葉轉往越南「洗產地」，進口至台灣後標註國產茶葉販售，檢調去年搜索，查扣107公噸大陸茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。