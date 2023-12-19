軍備局一等長涉貪爽喝花酒7次 被記2大過怕退休俸飛了
軍備局第205廠工務中心呂姓一等士官長，自12年前就負責軍品試製認證業務，2019年間，呂接受競標廠商花酒招待7次，單個人消費就高達54394元，經廉政署調查被依貪汙罪起訴，但該案還在法院審理，軍方已祭出兩大過處分，呂男就怕失了工作和月退高俸，近日向高雄高等行政法院提起行政訴訟，遭駁回。
判決指出，呂男自2011年起至2018年11月間，負責第205廠軍品認試製業務，並曾任試製評鑑小組成員，2019年下半年呂男業務轉由他人辦理，呂堅稱基於協助後輩給予協助，本身未涉及認試製業務核心領域，且該廠商當時僅為軍備潛在競標廠商，雙方並無利害關係。
呂男坦承，2019年2月21日起至10月15日間，至少7次接受群力公司招待飲宴；但檢方指出，呂男擔任2018年評鑑員，應業務具延續性，明知隔年將任評鑑員，自應迴避，竟仍接受廠商招待。
而該廠商詹姓董座坦承，多次招待呂男前往酒店、舞廳喝花酒，單呂個人消費就超過5萬多元，爲借重呂在認試製的經驗，順利取得認試製資格，呂男對此並不否認，甚至多次指導認證程序及辦理流程，還攜帶「進彈滑板」操作體實品零組件至詹男公司，告知軍品試製細節及應注意事項，給予特殊待遇。
高高行審酌，呂男針對國軍違失行為，尚屬具體明確，就國軍人員廉政倫理，屬高度屬人性評定，依法核屬行政機關判斷餘地，除非行政機關判斷有違法定程序，法院本應予尊重。此外，呂男為一等長身分，涉及國家安全，行政機關依專業考量，採高標準檢視，有樹立軍紀權威必要性。
至於，呂男認為，這起貪汙案仍在審理中，軍方就先記他兩大過處分過重，害他失去未來退休金，有裁量怠惰疑慮，因其他軍人涉足喝花酒案件，僅記大過1次。
高高行調查，軍官涉足不當場所，行為數1次，核記大過1次至2次，若多次接受廠商招待喝花酒，則撤職並停止任用最重3年。而呂男不只一次與詹姓董座共赴舞廳及酒店，7次飲酒作樂的高消費，從頭到尾都由詹男付錢，呂男放水圖利詹男公司，已嚴重影響軍譽；高高行法院認大過2次處分，尚屬合理，駁回上訴。
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