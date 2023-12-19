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影／江肇國控對手幫郭台銘連署涉賄 當事里長：選民服務沒違法

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第6選區民進黨候選人江肇國昨控訴對手、國民黨候選人羅廷瑋的團隊主任石國勳，涉嫌以金錢替鴻海創辦人郭台銘連署。石今赴台中地檢署對江提告，媒體詢問江肇國提出的錄音檔是誰，石坦承是他本人，是基於服務支持郭的里民才介紹管道，有無不法一切交由司法認定。

江肇國原訂今上午9點要到台中地檢署，就指控石國勳賄選部分提告，但一早江臨時缺席，改由民進黨台中市黨部主委李天生到場。李表示，因控訴羅廷瑋、石國勳涉嫌幫郭台銘連署賄選，全案檢方已在偵辦中，他們就不再提告浪費資源，但今仍提交證據狀補充給檢方。

有媒體問到，這樣選戰打法是否考量趁機鬆動羅廷瑋藍營鐵票？李表示，他身為黨部主委有義務維護選風，不是針對哪一個對象打壓，事實上有實質證據才提出。

石國勳原預計10點赴地檢署提告，但一待李天生受訪完即現身，並上前就高呼「主委好！」也隔空對他呼喊「你的抹黑看板都掛在馬路上，要不要請江肇國出來面對，他已經躲了2天了。」

石國勳說，今天再次誠懇要求江接受他的挑戰書，他訴求只有1個，若自己清白請江肇國永遠退出政壇，反之若他違法，自己也會退出政壇，另今天也對江肇國提告意圖使人不當選，包括接連在各大路口設置的抹黑看板，及控訴羅廷瑋議會不出席，還有指控他買票替郭台銘連署等抹黑。

媒體問到，江肇國提出的錄音檔、LINE對話為誰？石國勳表示「是我本人」，但一切交司法調查，有無不法交由司法判定。

媒體也問，江肇國昨稱連署1份300元，100份給3萬元涉及賄選，是否收到這3萬元就是要協助蒐集連署書、有無黨紀問題？石國勳說，有里民支持郭台銘，他基於選民服務把這樣管道介紹對方和郭辦對接。

民進黨台中市黨部主委李天生（右）今上午9點赴台中地檢署，就指控羅廷瑋、石國勳幫郭台銘連署涉賄部分向檢方補充證據。記者曾健祐／攝影
民進黨台中市黨部主委李天生（右）今上午9點赴台中地檢署，就指控羅廷瑋、石國勳幫郭台銘連署涉賄部分向檢方補充證據。記者曾健祐／攝影
石國勳今也到台中地檢署，反控江肇國抹黑，並稱一切交由司法認定。記者曾健祐／攝影
石國勳今也到台中地檢署，反控江肇國抹黑，並稱一切交由司法認定。記者曾健祐／攝影

江肇國 郭台銘 羅廷瑋 2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委

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