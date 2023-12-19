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屏東70歲老翁勒斃小24歲女友 二審判無期他喊「不想上訴了」
屏東70歲邱姓老翁曾懷疑妻子外遇將她殺成重傷，出獄後又質疑相差24歲的林姓女友另結新歡，去年9月持繩索勒斃林女，屏東地院認為邱男惡性重大，依殺人罪判無期徒刑，今高雄高分院宣判，仍處無期徒刑，邱得知刑度一樣，脫口「不想再上訴了。」
邱男去年9月15日和林女投宿屏東市一家旅館，2人疑因金錢起口角，邱男又懷疑林女出軌，在房內利用遛狗繩勒斃女友後，搭乘火車環台逃亡。
後因他遲未退房，旅社高姓老闆於15日晚上10點多開門查看，始發現林女死亡，警方獲報後，發現邱南搭乘火車前往台鐵鳳山、台東、花蓮、豐原、新左營等車站，最後耗時3天、追捕1300公里，於台中豐原火車站外逮捕邱男。
屏東地院審理時，認為邱有多項前科，2000年因為懷疑妻子另結新歡，動手意圖殺害對方，經送醫急救妻子倖免於死，邱也被判刑入監，但出獄多年後又犯殺人行為，可見沒有悔改真意。
屏院法官認定邱男惡性重大，犯罪手段殘忍，但考量邱男年紀已到70歲，無期徒刑須執行超過25年才能假釋，就算出獄也超過90歲，再犯危險性低，依殺人罪判處無期徒刑。
案經上訴高雄高分院，合議庭認為原審認事用法，並無不妥，維持無期徒刑刑度，仍可上訴。
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