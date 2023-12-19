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滴蠟火燒加痛毆21歲男遭私刑虐死 台東地院首件國民法官案開庭

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導

台東21歲李姓男子被人囚禁在卑南鄉這處民宅內凌虐致死。記者古和純／攝影
台東21歲李姓男子被人囚禁在卑南鄉這處民宅內凌虐致死。記者古和純／攝影

台東縣卑南鄉21歲李姓男子去年倒臥在26歲陳姓友人家中浴室，他雙手遭人用尼龍繩綑綁，滿身傷痕失去生命跡象。檢調查出李男因欠債被高姓女子等10人囚禁私刑，活生生被痛毆3天致死，全案檢方依傷害致死起訴，因本案為台東地院首起受理國民法官審理案，除少年犯3人外，3女4男昨經調解後，進入國審準備庭程序。

去年12月28日，陳男向消防通報，李男倒臥在他家中浴室門口陷入昏迷，疑失去生命跡象，但救護員一看現場並不單純，立即通報警方調查，李男遭10人滴蠟、火燒、痛毆的逼債私刑，才因此曝了光。

據悉，檢警掌握案發當時的監視器影像，成功突破陳男心防，一一交代犯案過程及同案共犯，案發隔天警方就拘提涉案10人到案說明。

起訴書指出，去年12月26日至12月28日，李男因積欠高姓女友人債務，被陳男等人囚禁在卑南鄉太平村一處民房內，高女等10人，不僅徒手痛毆腳踹李男，在短短3天內，持安全帽、藤條、西瓜刀、金屬及木製球棒、塑膠水管、拖鞋、紙管、木柄漏勺、塑膠椅、鋁棍等物，做出諸多令人髮指的虐待暴行。

監視器畫面中，李男被人剃光頭髮、眉毛，還強拍裸照，這群人不僅多次持球棒痛擊他，有人用山刀割李男右手，也有人在他頭部滴蠟，甚至還有人用殺蟲劑、蠟燭朝他臀部噴火，就連這10人計畫將李男押去全家收傳真，處理軍人結保21萬元還債的對話，也全都錄下。

李男自26日下午起被高女等10人逼債刑求，手腳被少年黃、張二人以膠帶捆綁限制行動，28日上午10時許，李男在廁所馬桶上被發現沒了呼吸、心跳，緊急送醫搶救下，仍因廣泛肌肉損傷引起橫紋肌溶解症，傷重不治。檢方指出，高女等10人無致人於死犯意，全案依妨害行動自由、傷害致死等罪嫌偵結起訴。

台東地院指出，本案為故意犯罪因而發生死亡，為台東首件符合國民法官法，屬應行國民參與審判，台東地方法院命審判長邱奕智、法官陳偉達、法官施伊玶組成合議庭，並電腦遴選6名國民法官共同審理本案，而高女等7人昨天下午2時許與李男家屬調解後，第一次召開準備程序庭。

針對這起傷害致死案，台東地方法院昨天國民法官法庭召開準備程序庭。記者古和純／攝影
針對這起傷害致死案，台東地方法院昨天國民法官法庭召開準備程序庭。記者古和純／攝影
針對這起傷害致死案，台東地方法院昨天國民法官法庭召開準備程序庭。記者古和純／攝影
針對這起傷害致死案，台東地方法院昨天國民法官法庭召開準備程序庭。記者古和純／攝影
台東地方法院。記者古和純／攝影
台東地方法院。記者古和純／攝影

國民法官 台東 監視器

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