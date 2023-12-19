羅智強為綠色雞蛋告發陳建仁、陳吉仲 北院裁定不罰

圖為羅智強、游淑慧9月28日至中正警二分局提告行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲「假消息」，今結果出爐，裁定兩人不罰。聯合報系資料照／記者記者翁至成翻攝

今年9月間網傳綠色臭雞蛋照片，羅智強認為行政院長陳建仁公開表示稱此為假消息，而前農業部長陳吉仲提及進口雞蛋因有噴蠟，告發2人散佈不實謠言違反社維法。台北地院裁定2人不罰。

有民眾今年9月間在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，提及到連鎖超市買蛋後，打開蛋品卻發現內容物呈現黑綠色狀態等訊息。陳建仁受訪時表示，最近假訊息很多，請大家一定要提高警覺，政府會盡最大的可能讓民眾在最早的時間內了解假訊息的存在，讓大家不要受騙。

國民黨立委參選人羅智強向警方告發指出，陳建仁指控民眾所言不實前，未經查證，又進口雞蛋實際上並無噴蠟，陳吉仲做不實陳述，2人分別散佈不實謠言，導致人心惶惶、社會恐慌，足以影響公共安寧，涉嫌違反社會秩序維護法。警方通知2人說明後，移送北院裁處。

陳建仁於警詢中表示，進口雞蛋當時已自國內通路全面下架，民眾應無購得進口雞蛋的可能，且所謂黑心雞蛋照片中，蛋殼上印有國產雞蛋經洗選後才會有的噴印編碼，不可能是進口雞蛋，而該雞蛋的顏色為鮮綠色，顯與常態不符。他的言論具有一定查證基礎，目的僅在促請民眾注意假消息。

陳吉仲則指出，他並沒有表示巴西雞蛋有噴蠟，且噴蠟僅是相對白話、易於理解的說法，是指在雞蛋上塗抹安全、可食用的礦物油，藉以保護雞蛋外殼，所以並無散佈謠言。

北院指出，陳建仁的言論是基於農業部查證、判定的結果，無法認定屬於謠言性質，況且大部分內容是在促請民眾提高警覺、莫受假消息誤導，閱聽者當時已可輕易經由公部門提供的服務專線等管道，查核照片或新聞真實性，難以認定陳建仁的言論已達足以影響公共安寧的程度可言。

北院表示，根據農業部函文，陳吉仲並「無」於記者會中表示進口雞蛋噴蠟等語，新聞報導中也沒有提及相關言論是由陳吉仲發表。

北院認為，陳建仁雖然有發表相關言論，但查並無散佈謠言的故意行為，且言論內容尚稱溫和、具警世意味，未達足以影響公共安寧的程度；依移送機關的調查及卷證資料，陳吉仲沒有移送意旨所指的行為事實。因此裁定2人不罰，可抗告。