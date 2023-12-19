吳欣岱評論藍營進口中國雞蛋 法院裁定不罰

台灣基進黨部主委吳欣岱，在臉書發表國民黨立委倡議進口中國雞蛋的言論，遭依違反社維法移送法院裁處。士林地院認定，吳欣岱言論屬可受公評之事，日前裁定不罰，仍可抗告。

吳欣岱今年9月27日在臉書（Facebook）發表言論，評論國民黨立法委員提案放寬疫區限制和施壓進口中國雞蛋，並指國民黨的作法對台灣百害而無一利，被台北市警局中正一分局依違反社會秩序維護法罪嫌，移送士林地方法院內湖簡易庭裁處。

士林地方法院指出，吳欣岱的言論針對國民黨於進口中國雞蛋的意見為個人評論，並就國民黨提案放寬疫區豬肉限制、倡議進口中國雞蛋事宜發表意見，同時對國民黨的相關政治舉措表達質疑、批評，屬於政治性言論。

士院表示，無從證明吳欣岱的言論符合謠言要件，也無煽動公眾的違法行為，無造成明顯立即的危險，加上是針對可受公評的政黨、政府官員政策，聽聞者可據此判斷文字合理性，而發表意見，有助多元社會中公意的形成，使真理越辯越明，難認公眾因吳欣岱的言論而產生畏懼恐慌等負面心理，而影響公共安寧，日前裁定不罰，仍可抗告。