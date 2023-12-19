聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍營內擅自攝錄影 最重關3年
立法院會昨天三讀通過軍事營區安全維護條例，明定未經軍事機關許可，在營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處三年以下有期徒刑；在營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，則處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。
「軍事營區安全維護條例」全文共廿五條，涵蓋軍事營區的定義、安全勤務的指揮與執行、進出營區的管制事項、使用武器或器械的規範、補償與救濟的程序，還有違反該法的罰則等內容。
為避免軍事迷擔心觸法，國防部表示，拍攝戰機起降的行為，如未危害軍事機敏安全，非此條例禁止範圍；禁止行為將明確公告，持續宣導，避免民眾誤觸法令。
立法院昨天也三讀通過「陸海空軍刑法」修正案，明確化毒駕認定標準，現役軍人駕駛動力交通工具，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相關之物，或者其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣四十萬元以下罰金。
另三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，增訂公共場所開槍，處七年以上徒刑，併科一千五百萬元以下罰金，但原住民自用獵捕野生動物者，不在此限；為防有人故意開槍再攜械自首，尋求刑責減免，修法將減刑修正為得減刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言