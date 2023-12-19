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軍營內擅自攝錄影 最重關3年

聯合報／ 記者林銘翰洪哲政張睿廷／台北報導

立法院會昨天三讀通過軍事營區安全維護條例，明定未經軍事機關許可，在營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處三年以下有期徒刑；在營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，則處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

「軍事營區安全維護條例」全文共廿五條，涵蓋軍事營區的定義、安全勤務的指揮與執行、進出營區的管制事項、使用武器或器械的規範、補償與救濟的程序，還有違反該法的罰則等內容。

為避免軍事迷擔心觸法，國防部表示，拍攝戰機起降的行為，如未危害軍事機敏安全，非此條例禁止範圍；禁止行為將明確公告，持續宣導，避免民眾誤觸法令。

立法院昨天也三讀通過「陸海空軍刑法」修正案，明確化毒駕認定標準，現役軍人駕駛動力交通工具，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相關之物，或者其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣四十萬元以下罰金。

另三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，增訂公共場所開槍，處七年以上徒刑，併科一千五百萬元以下罰金，但原住民自用獵捕野生動物者，不在此限；為防有人故意開槍再攜械自首，尋求刑責減免，修法將減刑修正為得減刑。

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