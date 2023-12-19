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男嬰受虐未脫險 22歲父收押

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中報導

台中市一名3月大男嬰疑遭馮姓生父施虐，馮男13日遭檢方聲押獲准。圖／本報資料照
台中市一名3月大男嬰疑遭馮姓生父施虐，馮男13日遭檢方聲押獲准。圖／本報資料照
台中市1名3個月大的男嬰疑遭其22歲馮姓生父施虐，經男嬰母親發現後，已無生命跡象，經通報救護車送醫，院方緊急裝上葉克膜，目前仍未脫離險境；因馮男對於案發過程說明不清，警方11日報請台中地檢署偵辦後，檢方13日以重傷害罪，有反覆實施之虞，向台中地院聲押獲准。

台中市社會局表示，該名男嬰仍在加護病房，社工已擬定安全計畫，男嬰住院期間，父親不得單獨會面；假使男嬰日後出院，父親也不得單獨照顧；另外社會局將與律師商討，對馮姓生父提起獨立告訴。

經查，台中市第三警分局10日晚間接獲消防局轉報，有名3個月大的男嬰在到院前已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，目前仍裝葉克膜救治中，尚未脫離險境。

男嬰的馮姓生父（22歲）從事洗車工作，他向警方解釋，案發時將小孩抱起，因小孩扭動，不慎擦撞導致小孩眼下位置有瘀青，後來瘀青變深但無其他異狀，直到後來發現嬰兒叫不醒且無心跳後，再由小孩母親通報119處理。

警方對於馮男在說明案情時，有諸多不合常理之處，11日即報請台中地檢署指揮偵辦，12日男嬰母親通報，馮有家暴情事，對馮男提告傷害、聲請保護令。

警方在12日報請檢察官核發拘票，拘提馮男到案，警詢後13日依重傷害罪，移送台中地檢署偵辦，檢方以有反覆實施之虞，向台中地院聲押獲准。

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