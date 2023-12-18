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男誆給100萬可安排婦人兒子進清潔隊 判服60小時義務勞務

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣高姓男子得知張姓婦人兒子工作不穩定，騙她只要給一百萬元就可以打通關係，讓她兒子到公所清潔隊當隊員，但高男拿了一百萬元卻完全沒下文，張婦之子得知母親受騙而提告，由於雙方已調解，彰化地方法院依詐欺取財罪將他判刑一年，緩刑4年，需服60小時義務勞務。

判決書指出，高男2020年10月間向張姓婦人誆稱他人脈廣，只要張婦拿給他一百萬元，他有門路可以幫張婦兒子安排到鄉公所清潔隊任職，張婦在即分三次交付60萬、20萬、20萬元給高男，但後來就沒下文了。

張婦屢次向高男詢問職缺進度並追討一百萬元，高男均藉故搪塞，張婦之子得知母親受騙報警提告。

法官審理發現高男曾犯偽造文書、侵占等案件，此次又涉及詐欺取財，不過因已與被害人(已歿) 家屬調解，願意賠償，因此判刑一年，予以緩刑，但需向指定之政府機關、公益機構等提供60小時之義務勞務。

彰化縣高姓男子騙張姓婦人給一百萬元就可以打通關係，讓她兒子到公所清潔隊當隊員，後來卻沒下文，婦人之子憤而提告。記者林宛諭／攝影
彰化縣高姓男子騙張姓婦人給一百萬元就可以打通關係，讓她兒子到公所清潔隊當隊員，後來卻沒下文，婦人之子憤而提告。記者林宛諭／攝影

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