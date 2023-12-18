男誆給100萬可安排婦人兒子進清潔隊 判服60小時義務勞務

彰化縣高姓男子得知張姓婦人兒子工作不穩定，騙她只要給一百萬元就可以打通關係，讓她兒子到公所清潔隊當隊員，但高男拿了一百萬元卻完全沒下文，張婦之子得知母親受騙而提告，由於雙方已調解，彰化地方法院依詐欺取財罪將他判刑一年，緩刑4年，需服60小時義務勞務。

判決書指出，高男2020年10月間向張姓婦人誆稱他人脈廣，只要張婦拿給他一百萬元，他有門路可以幫張婦兒子安排到鄉公所清潔隊任職，張婦在即分三次交付60萬、20萬、20萬元給高男，但後來就沒下文了。

張婦屢次向高男詢問職缺進度並追討一百萬元，高男均藉故搪塞，張婦之子得知母親受騙報警提告。