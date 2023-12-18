男誆給100萬可安排婦人兒子進清潔隊 判服60小時義務勞務
彰化縣高姓男子得知張姓婦人兒子工作不穩定，騙她只要給一百萬元就可以打通關係，讓她兒子到公所清潔隊當隊員，但高男拿了一百萬元卻完全沒下文，張婦之子得知母親受騙而提告，由於雙方已調解，彰化地方法院依詐欺取財罪將他判刑一年，緩刑4年，需服60小時義務勞務。
判決書指出，高男2020年10月間向張姓婦人誆稱他人脈廣，只要張婦拿給他一百萬元，他有門路可以幫張婦兒子安排到鄉公所清潔隊任職，張婦在即分三次交付60萬、20萬、20萬元給高男，但後來就沒下文了。
張婦屢次向高男詢問職缺進度並追討一百萬元，高男均藉故搪塞，張婦之子得知母親受騙報警提告。
法官審理發現高男曾犯偽造文書、侵占等案件，此次又涉及詐欺取財，不過因已與被害人(已歿) 家屬調解，願意賠償，因此判刑一年，予以緩刑，但需向指定之政府機關、公益機構等提供60小時之義務勞務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言