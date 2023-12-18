尹乃菁節目中指他是「軍火商」 郭璽提告求償300萬並刊登澄清啟事

海軍前顧問、立委候選人郭璽不滿媒體人尹乃菁於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽一狀告上法院，向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事。

台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，尹乃菁委任律師指出，尹女是指新華荷公司代理直布羅陀公司，但後續敘述直布羅陀公司以小博大，拿到台船的潛艦技術顧問，此部分與新華荷公司代理無關。

尹乃菁律師表示，指稱郭璽為軍火商並沒有侵害名譽，根據另案判決，郭璽是新華荷公司的技術總監，協助直布羅陀公司在台灣相關法律、人事等事務，可知郭璽安排直布羅陀公司得到潛艦國造合約，而潛艦製造技術是軍火很高層級的事物，而郭璽從事相關事務，因此郭璽是軍火商。

郭璽委任律師指出，軍火商是指賣會殺人武器的人，而郭璽只有從事急難救助、消防設備的貿易，沒有賣過任何軍火，更沒有從事軍火生意的仲介；郭璽是受海軍司令部無償委任去海外尋找商源，而潛艦內武器系統另有其他廠商招標，與郭璽無關。