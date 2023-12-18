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尹乃菁節目中指他是「軍火商」 郭璽提告求償300萬並刊登澄清啟事
海軍前顧問、立委候選人郭璽不滿媒體人尹乃菁於節目中，指新華荷公司代理直布羅陀公司得標取得台船的潛艦技術顧問合約，並稱他是「軍火商」，郭璽一狀告上法院，向尹乃菁求償300萬元並刊登澄清啟事。
台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，尹乃菁委任律師指出，尹女是指新華荷公司代理直布羅陀公司，但後續敘述直布羅陀公司以小博大，拿到台船的潛艦技術顧問，此部分與新華荷公司代理無關。
尹乃菁律師表示，指稱郭璽為軍火商並沒有侵害名譽，根據另案判決，郭璽是新華荷公司的技術總監，協助直布羅陀公司在台灣相關法律、人事等事務，可知郭璽安排直布羅陀公司得到潛艦國造合約，而潛艦製造技術是軍火很高層級的事物，而郭璽從事相關事務，因此郭璽是軍火商。
郭璽委任律師指出，軍火商是指賣會殺人武器的人，而郭璽只有從事急難救助、消防設備的貿易，沒有賣過任何軍火，更沒有從事軍火生意的仲介；郭璽是受海軍司令部無償委任去海外尋找商源，而潛艦內武器系統另有其他廠商招標，與郭璽無關。
郭璽律師表示，尹乃菁沒有經查證，影射郭璽從潛艦國造案中拿取武器採購的利益，但事實上新華荷公司並為代理直布羅陀公司參加潛艦國造的任何標案，直布羅陀公司是自己來台灣競標，而郭璽僅提供食衣住行、翻譯、法律等服務。法官庭末諭知1月22日下午3時50分再開庭。
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