日月潭伊達邵某飯店違建不甩南投縣府 負責人判刑3月

日月潭伊達邵某棟飯店在合法建物外又違法增建，南投縣府接獲檢舉多次會勘，通知立即停工、辦理補正，但業者完全不理會，全案函送法辦，黃姓負責人依犯建築法判刑3月。

位於魚池鄉文化街與中正路口某棟飯店二館遭舉報建物違法「長高、長胖」，經南投縣警察局集集分局報告及南投縣政府函送偵辦，65歲黃姓負責人依涉犯建築法起訴，法院近日依犯建築法第93條非法復工經制止不從罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，黃姓負責人為水岸休閒有限公司負責人，明知建築物未經申請主管建築機關審查許可並發給建築執照者，不得擅自建造，且經勒令停工建築物非經許可不可復工，竟於民國111年2月17日前，僱請不知情工人在建築物上擅自施工牆面結構。

南投縣政府111年2月17日派員會勘確認未取得建築執照即擅自增建後，於111年2月18日發函通知立即停工並辦理補正事宜，但業者收文後未停工，縣府再於111年2月25日派員會勘，並張貼應立即停工及辦理補正事宜公告，再於111年3月9日發函勒令停工。

判決指出，縣府111年3月17日派員現勘，發現又新增7樓屋頂鋼骨結構，因此3月21日再寄發勒令停工通知單及補照通知，縣府於111年4月21日再次會勘發現建築物結構體、外牆已完成施工，後續縣府寄發違章建築拆除裁處書，但業者不遵從勒令停工繼續施工。

被告黃姓負責人於南投地方檢察署偵查中坦承犯行，法官指出，被告接獲勒令停工通知後，仍漠視國家公權力擅自復工，並經制止不從，顯見心存僥倖，僅為滿足自身需求，罔顧建築法規保護民眾公共安全意旨，審酌被告未有犯罪紀錄、坦承犯行、職業為家管等情狀量刑。

南投縣政府建設處今天指出，先前會勘「日月潭水岸休閒飯店（二館）」過程中，業者不理會稽查持續違法增建，列入明年優先拆除案；根據旅客網路評論，這棟二館已營業、網路評價中等；中央社記者詢問業者說詞，員工說「老闆娘不在」，截稿前仍未回應。