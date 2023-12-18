莽男不滿女友與他分手 搶回交往所贈手機吃官司
陳姓男子不滿前女友和他分手，欲取回交往期間贈送的智慧手機，趁她返家上前拉扯斜背包後，涉嫌奪取智慧手機1支。台南地院依陳觸犯搶奪罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，陳姓男子因和黃姓女子分手後，陳心有不甘，陳欲取回交往期間贈送的智慧手機1支、價值約3萬6千元，今年8月9日凌晨3點多，埋伏在黃女住處附近。
陳於同日凌晨3點30分，陳見黃女駕車返家，趁她停車下車到後車廂拿取物品而不注意之際，自背後奔跑靠近後，徒手拉扯她的斜背包並搶奪手機1支得手，並將斜背包拋棄在現場駕車逃逸。黃女報警法辦、起訴。
陳於警詢、偵查及審理中都坦承涉案。法官認為陳所為，觸犯刑法第325條第1項搶奪罪。審酌陳未思以理性方式，處理與女友分手後所生糾紛，竟僅因分手即心有不甘，徒手搶奪先前贈送的財物，法紀觀念實屬淡薄，並影響社會秩序安全，但考量陳始終坦承犯行，犯後態度尚可，手機1支為警扣案後，已歸還前女友等一切具體情狀，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言