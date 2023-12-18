莽男不滿女友與他分手 搶回交往所贈手機吃官司

陳姓男子不滿前女友和他分手，欲取回交往期間贈送的智慧手機，趁她返家上前拉扯斜背包後，涉嫌奪取智慧手機1支。台南地院依陳觸犯搶奪罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，陳姓男子因和黃姓女子分手後，陳心有不甘，陳欲取回交往期間贈送的智慧手機1支、價值約3萬6千元，今年8月9日凌晨3點多，埋伏在黃女住處附近。

陳於同日凌晨3點30分，陳見黃女駕車返家，趁她停車下車到後車廂拿取物品而不注意之際，自背後奔跑靠近後，徒手拉扯她的斜背包並搶奪手機1支得手，並將斜背包拋棄在現場駕車逃逸。黃女報警法辦、起訴。