見房東戴金項鍊擁大量現金…泰移工勒斃奪財辯遭性騷 無期徒刑定讞

泰籍移工力瓦（右）強盜殺害張姓房東，最高法院依強盜殺人罪判無期徒刑定讞。圖／報系資料照 泰國籍移工力瓦（PHROMWAEN REWAT）去年8月覬覦張姓房東隨身常攜帶大量現金、金項鍊等財物，拿球棒毆打對方，再用電線、電話線綑綁雙手和頸部、以衣物塞口鼻，最終用手掐死張，並取走6萬元現金、金項鍊等，最高法院依強盜殺人罪判力瓦無期徒刑，褫奪公權終身，執行完畢驅逐出境定讞。

力瓦經濟狀況窘迫，為處理積欠張的債務，並向張租房間住宿，去年8月8日深夜11時許，力瓦騎乘電動自行車，抵達張位於南投縣南投市住處，因貪圖張身上的金飾、皮包內財物，先後以棒擊、綑縛、勒頸方式攻擊張，導致張頸部甲狀軟骨骨折，影響呼吸功能而窒息死亡。

力瓦搶走6萬元、金項鍊等離開，還到銀樓變賣、將錢匯回泰國、送給女友，其餘供自己花用；張的姊姊隔天上午發現張身亡而報案，警方循線查獲力瓦。

力瓦不否認施暴，但不認罪，供稱起因是因遭張多次性騷擾，他因氣憤才出手毆打張；法院認為，若力瓦曾多次遭張性騷擾，卻未曾向女友及朋友告知，且遭騷擾後又多次向張租用房間，還稱多次遭張在有外籍勞工出入的客廳性騷擾，違情悖理。

法院不採信力瓦說詞，認為力瓦行凶後立即拿取張的大量財物，顯是基於強盜意圖而犯案，依據卷內相關證據資料來判斷，認定力犯刑法強盜殺人罪事證明確，一、二審均判力瓦無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。