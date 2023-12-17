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十年間假婆婆名義盜開支票 偷錢得手3千多萬遭判賠全額

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名吳姓女子於2009至2019年管理前夫母親邱姓女子經營的五金行，期間2次盜開支票，兌現230多萬元，還多次竊取店內現金並轉入他人帳戶，以此得手3千多萬元，前後竊得計3千7百多萬元，遭前夫劉姓男子及其家屬求償，屏東地方法院查察筆跡等相關事證後，判吳女不當得利須賠償3703萬3050元，可上訴。

劉男主張，前妻吳女在2009年至2019年間，利用代管店內支票、印章的機會，分2次盜開母親邱女的支票，兌現235萬4470元，還竊取店內現金3467萬8580元，並存入吳女向他人借用的銀行及郵局帳戶，以此等方法得手3703萬3050元，另因邱女於2021年死亡，他以繼承人身分向吳女要求全額賠償。

吳女則辯稱，盜開支票等偽造有價證券案的刑事判決已無罪確定，她不應負擔侵權行為或返還不當得利，並主張，不能因為她使用他人帳戶存入現金，就認定她有竊取店內現金，否認偷取行為。

法院經查，該遭竊的五金行實際經營者為邱姓女子，她的兒子劉男等人僅是受雇的管理者，再調查支票筆跡，發現與吳女在提起離婚書狀的書寫方式大致吻合，認定該支票即為吳女以邱女的名義所簽發，再加上吳女沒有被邱女授權簽發貨款以外的支票，但她卻在兌現後將錢匯入他人帳戶，以此認定吳女確實以邱女名義盜開支票。

另外，吳女僅否認偷取店內現金，卻未具體說明為何有如此龐大的金錢，匯入吳女向他人借用的帳戶內，且邱女也沒有同意吳女可以隨意拿取店內財物，可見吳女確實有竊取店內現金。民事庭審酌，准許劉男等人請求，判吳女應賠償3703萬3050元，可上訴。

屏東一名吳姓女子於2009至2019年管理前夫母親邱姓女子經營的五金行，以盜開支票、竊取店內現金等方法，得手3千多萬元，遭邱女家屬求償，經屏東地方法院審酌，判吳女賠全額，可上訴。記者張已亷／攝影
屏東一名吳姓女子於2009至2019年管理前夫母親邱姓女子經營的五金行，以盜開支票、竊取店內現金等方法，得手3千多萬元，遭邱女家屬求償，經屏東地方法院審酌，判吳女賠全額，可上訴。記者張已亷／攝影

屏東 前妻 繼承人

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