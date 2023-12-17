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士官帶Apple手錶入營被記小過...連長違規撤銷也被糾舉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

鄭姓男子是陸軍後勤士，去年裝備檢查時，被上級發現攜帶Apple手表入營，未經申請，遭依資安違失行為，被記小過一次，鄭欲向權保會申訴，被李姓連長阻止，李逕自向人事科撤銷懲處後，被上級發現撤銷不合規定，李因此被上級糾舉，鄭則因該次小過處分，年度考績遭評「乙上」考績，鄭向台中高等行政法院提告，中高行認為，軍方處分適法，駁回上訴。

判決指出，鄭男是陸軍586旅後勤士，去年1月間裝備檢查時，鄭在輪車保養場地，穿戴Apple手表入營，被認定有「穿戴未經申請核准入營的智慧型手表」的資安違失行為，在同年3月間，被軍方記小過一次。

李姓連長在同年4月間，告知鄭男「原處分過重，想把小過改為申誡」，不過鄭認為不合規定，直說「要透過權保會申訴」，李聽到鄭要透過權保會申訴後，要求鄭男不要透過權保會管道，李則在同年6月間，直接到單位人事科撤銷懲處。

不過該分撤銷懲處令被軍方發現不合規定，同年11月註銷該撤銷令，溯及懲罰令生效之日，李姓連長也因逕自撤銷懲處令不合規定，遭上級糾舉。

鄭男因此在年度考績被評定為「乙上」，鄭不服向國防部提起訴願，國防部駁回後，考績確定，鄭仍不服，再向台中高等行政法院提起行政訴訟，認為處分違反比例原則，有裁量濫用之虞，而且懲處令沒有合法送達，所以沒有確定。

台中高等行政法院審理後認為，鄭男因攜帶Apple手表的資安違失行為，遭所屬單位記過一次的懲罰令已確定在案，鄭男主張與事實不服，而軍方依該懲處令，在年度考績項目的「品德」評鑑項目，認定有「違反保密、資安規定」，將該分項評為乙上，進而將年終考績績等評為乙上，即無違誤，鄭男主張無理由，予以駁回，仍可上訴。

陸軍鄭姓士官因帶Apple手表入營，被記小過後，年度考績吃乙，鄭不服打行政訴訟，台中高等行政法院駁回。圖／本報資料照
陸軍鄭姓士官因帶Apple手表入營，被記小過後，年度考績吃乙，鄭不服打行政訴訟，台中高等行政法院駁回。圖／本報資料照

考績 資安 國防部

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