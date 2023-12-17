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無期徒刑撤銷假釋執行殘刑案 憲法法庭19日辯論

中央社／ 台北17日電

刑法規定，無期徒刑假釋後再犯其他案件，須撤銷假釋執行殘刑25年，才能接續執行其他有期徒刑，有受刑人認為有違憲之虞聲請釋憲。憲法法庭訂於12月19日上午進行言詞辯論。

民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行的刑法第79條之1第5項規定：「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之」。

謝姓男子於78年間涉嫌強盜、強姦案件，最高法院依懲治盜匪條例判處無期徒刑定讞，謝男服刑18年後假釋出獄，假釋期間又犯竊盜罪，被判刑1年2月定讞。謝男原本的假釋遭到撤銷，必須執行25年不得假釋的殘刑。

謝男認為，刑法相關規定未細緻區分個別當事人狀況，即要求所有無期徒刑假釋被撤銷者，一律再執行至少25年的長期自由刑，在諸多個案中均出現過於嚴苛的狀況，並非減少重大暴力犯罪、維護社會安全的「必要」手段，不符憲法比例原則等，因此聲請釋憲。

憲法法庭將謝男的案件與其他20多件聲請案併案審理，並訂於12月19日上午10時在憲法法庭進行言詞辯論，邀請聲請人訴訟代理人與關係機關法務部及專家學者到庭陳述。

憲法法庭日前公告爭點題綱，包括無期徒刑受刑人撤銷假釋，不分假釋期間長短、再犯之犯罪性質種類，一律執行固定之殘餘刑期之規定，是否違憲。原據以判處無期徒刑之法律如於判決後經廢止或經修正，未就應執行殘餘刑期之規定為特別考量，是否違憲。

另外、於有關無期徒刑受刑人撤銷假釋執行殘餘刑期之規定有變更時，就所應適用法律之規定，是否違憲。

假釋 憲法法庭 受刑人

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